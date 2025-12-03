Формулювання, що Путін відкинув мирний план США, неправильне, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Путін не відкидав мирний план США: що пояснили у Кремлі

Він зазначив, що РФ виходить із того, що переговорам зі США краще проходити в тиші.

Пєсков також зазначив під час брифінгу, що телефонна розмова між президентами РФ і США можлива у будь-який момент, але зараз результати мають бути досягнуті на експертному рівні.

"Кремль сподівається, що США так само, як і РФ, не будуть розповсюджувати подробиці про переговори щодо України. Чим у більшій тиші проходитимуть переговори зі США, тим більш продуктивними вони будуть", — заявив Пєсков.

Він зазначив, що прямий обмін думками між РФ та США щодо мирного плану відбувся вчора вперше, щось було прийнято, щось зазначено як неприйнятне.

"Представники РФ готові зустрічатися з колегами зі США стільки, скільки потрібно для мирного врегулювання в Україні", — додав він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що російський диктатор Володимир Путін знову заявив, що російські війська окупували Покровськ, Путін називає його колишньою назвою – Червоноармійськ.

Раніше Міноборони РФ показало кадри з Покровська, де військові розгортають російський прапор, у Генштабі ЗСУ вже спростували цей факт, заявивши, що цей "флаговтик" стався через туман і був ліквідований. Покровську надавалося особливого значення обома сторонами, заявив Путін. Також диктатор зазначив, що Покровськ — хороший плацдарм для вирішення всіх завдань так званої "СВО", "звідси зручно рухатися у всіх напрямках, які вважатиме за потрібне Генштаб РФ".