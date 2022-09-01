Путин не придет на похороны Горбачева: Песков рассказал, почему

Глава Кремля Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах первого и единственного президента тогдашнего Советского Союза Михаила Горбачева.

Михаил Горбачев и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом проинформировал спикер Путина Дмитрий Песков, пишет "Медуза".

По его словам, российский президент совершил прощание с покойным экс-лидером СССР в Центральной клинической больнице города Москвы. Песков отметил, что Владимир Путин заехал в упоминавшееся медицинское учреждение накануне своего вылета в Калининград 1 сентября.

"Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он решил это сделать сегодня", – сообщил пресс-секретарь Путина.

Также он отметил, что сама траурная церемония, где будут прощаться с экс-президентом Советского Союза состоится с "элементами государственного похорон".

Что известно о смерти Михаила Горбачева

По информации украинских СМИ, 30 августа на 92-м году ушел из жизни первый и последний глава Советского Союза Михаил Горбачев.

Известно, что перед своей смертью усопший прибыл в медицинское учреждение Москвы, чтобы пройти процедуру гемодиализа. Горбачев имел больные почки. Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен называет бывшего президента СССР "лидером, которого уважали и которому доверяли". Лидер Соединенных Штатов Джо Байден выразил свое мнение, что экс-президент СССР не побоялся рискнуть своей карьерой, чтобы пришло "другое будущее".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Горбачев впервые прокомментировал войну России в Украине.

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