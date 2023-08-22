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Путин не простил: в России приняли решение по генералу Суровикину

Официальной информации от Минобороны России пока нет

сегодня, 19:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский генерал Сергей Суровикин, бесследно исчезнувший после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер". Был отстранен от должности главнокомандующего Военно-космическими силами России. Такое заявление сделал российский журналист Алексей Венедиктов, ссылаясь на указ Министерства обороны РФ.

Путин не простил: в России приняли решение по генералу Суровикину

Сергей Суровикин и Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Суровикина — уволить с должности командующего ВКС, оставить в распоряжении министерства обороны (указ)", — написал журналист.


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В еще одном сообщении журналист сообщил, что 23 августа у матери Суровикина день рождения. Он спросил, дадут ли ему возможность поздравить ее хотя бы по телефону.

"Завтра день рождения мамы Суровикина дадут хотя бы звонок совершить?", — пишет Венедиктов.

Но официальной информации от Минобороны РФ о судьбе Суровикина и его увольнении нет.

Еще одна российская журналистка Ксения Собчак заявила, что Суровикина уволили с должности еще 18 августа. У него сейчас нет связи с семьей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, почему Суровикин не выходит на публику. Российский генерал Сергей Суровикин, которого еще называют "сирийский мясник", не появился в среде политиков и должностных лиц со времен неудачного марша справедливости, организатором которого был главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Как говорят, его арестовали. Telegram-канал Генерал СВР, часто обнародующий инсайды из кремлевских событий, написал, что Суровикин "восстанавливается после допроса со страстью".

Как утверждают на канале, к Суровикину применяли не только так называемые моральные меры, но и физическое влияние. К слову, российский президент Путин вроде бы еще не вынес решения о дальнейшей судьбе "сирийского мясника".



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