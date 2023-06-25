Путин не простит мятеж: Пригожина могут убить в Беларуси – СМИ

Путин и Пригожин. Фото из открытых источников

Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на соглашение между Путиным и Пригожиным, для учредителя ЧВК "Вагнер" опасность не миновала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



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Пригожин объявил о своем бунте, не согласии с военным руководством РФ и начал свой военный поход из Ростова на Москву. Подобные действия показали слабость Путина не только для своих врагов на Западе, но и для собственного населения в России. Таким образом, это представляет риск для Путина, ведь растет вероятность, что кто-то захочет отстранить его от власти.

"Путин не прощает предателей. Даже если Путин скажет: "Пригожин, поезжай в Беларусь", он все равно предатель, и я думаю, что Путин никогда этого не простит", — сказала эксперт по вопросам России Джилл Догерти.

Кроме того, Догерти указывает на реакцию россиян, вызванную бунтом Пригожина. Жители Ростова ободряли вагнеровцев во время их мятежа, а когда Евгений Пригожин согласился на сделку и выезжал на машине, толпа россиян подошла к его автомобилю и начала хлопать в ладоши.

"Если бы я была Путиным, я бы волновалась за тех людей на улицах Ростова, которые ободряют вагнеровцев. Что бы то ни было, для Путина это действительно плохие новости", — отмечает Догерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал американский генерал, считает, что последние события в России стали критическими для Путина и его режима. По его мнению, действия Пригожина спровоцировали к "смертельному удару" по Путину и его режиму в России.

Также "Комментарии" писали о возможных вариантах будущего для наемников ЧВК "Вагнер".