Путин не простит мятеж: Пригожина могут убить в Беларуси – СМИ

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Slava Kot
Путин и Пригожин. Фото из открытых источников
Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на соглашение между Путиным и Пригожиным, для учредителя ЧВК "Вагнер" опасность не миновала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
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Пригожин объявил о своем бунте, не согласии с военным руководством РФ и начал свой военный поход из Ростова на Москву. Подобные действия показали слабость Путина не только для своих врагов на Западе, но и для собственного населения в России. Таким образом, это представляет риск для Путина, ведь растет вероятность, что кто-то захочет отстранить его от власти.
Кроме того, Догерти указывает на реакцию россиян, вызванную бунтом Пригожина. Жители Ростова ободряли вагнеровцев во время их мятежа, а когда Евгений Пригожин согласился на сделку и выезжал на машине, толпа россиян подошла к его автомобилю и начала хлопать в ладоши.
Также "Комментарии" писали о возможных вариантах будущего для наемников ЧВК "Вагнер".
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