Путин не выдержит этого страшного восстания: эксперт поразил прогнозом о причинах и сроках

Российские власти готовы и дальше направлять максимальные ресурсы на продолжение войны против Украины, даже если это приведет к резкому ухудшению жизни населения РФ. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

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По его оценке, украинские удары по военным и связанным с ними объектам в глубине российской территории способны создавать все более серьезные проблемы для обеспечения армии РФ. Однако Кремль, считает эксперт, в критической ситуации, прежде всего, будет защищать потребности фронта, перекладывая дефицит и ограничения на гражданское население.

"Мы можем создать противнику проблемы, и это нужно будет делать нашими ударами на максимальную глубину. Однако Россия, чтобы обеспечить армию, переведет население на карточную систему, и никто не будет учитывать мнение граждан. Главное для Кремля — заправить танки", — заявил Жданов.

Эксперт предполагает, что даже серьезные перебои с горючим и другими ресурсами сами по себе не заставят российское руководство отказаться от войны. По его словам, у военной машины будет приоритет, а ресурсы при необходимости могут направляться и на обеспечение иностранных военных формирований, привлеченных Россией.

Жданов также скептически оценивает перспективу быстрого внутреннего сопротивления режиму. По его мнению, Кремль будет продолжать переводить экономическую цену войны на граждан до тех пор, пока это не спровоцирует масштабный общественный взрыв.

"Пока не начнется "российский бунт, бессмысленный и беспощадный", политическое руководство РФ будет выкручивать руки россиянам и забирать все для фронта", — добавил эксперт.

В то же время разговоры о возможном перевороте в России остаются преимущественно прогнозами. Жесткая репрессивная система существенно ограничивает возможности открытого сопротивления власти. Поэтому даже углубление экономических проблем не означает автоматического начала политического кризиса, способного поколебать режим.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что осенью дипломатическая активность вокруг российско-украинской войны может существенно усилиться. В то же время Москва, вероятно, будет продолжать совмещать переговорные сигналы с военным и политическим давлением, заявил политолог Валерий Клочок, комментируя последние международные события.