Путін не витримає цього страшного повстання: експерт вразив прогнозом про причину і терміни

Російська влада готова й надалі спрямовувати максимальні ресурси на продовження війни проти України, навіть якщо це призведе до різкого погіршення життя населення РФ. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

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За його оцінкою, українські удари по військових та пов’язаних із ними об’єктах у глибині російської території здатні створювати дедалі серйозніші проблеми для забезпечення армії РФ. Однак Кремль, вважає експерт, у критичній ситуації насамперед захищатиме потреби фронту, перекладаючи дефіцит і обмеження на цивільне населення.

"Ми можемо створити противнику проблеми, і це потрібно буде робити нашими ударами на максимальну глибину. Однак Росія, щоб забезпечити армію, переведе населення на карткову систему, і ніхто не зважатиме на думку громадян. Головне для Кремля – заправити танки", — заявив Жданов.

Експерт припускає, що навіть серйозні перебої з пальним та іншими ресурсами самі по собі не змусять російське керівництво відмовитися від війни. За його словами, військова машина матиме пріоритет, а ресурси за необхідності можуть спрямовуватися і на забезпечення іноземних військових формувань, залучених Росією.

Жданов також скептично оцінює перспективу швидкого внутрішнього спротиву режиму. На його думку, Кремль продовжуватиме перекладати економічну ціну війни на громадян доти, доки це не спровокує масштабного суспільного вибуху.

"Поки не розпочнеться "российский бунт, бессмысленный и беспощадный", політичне керівництво РФ буде викручувати руки росіянам і забиратиме все для фронту", — додав експерт.

Водночас розмови про можливий переворот у Росії залишаються переважно прогнозами. Жорстка репресивна система суттєво обмежує можливості для відкритого спротиву владі. Тому навіть поглиблення економічних проблем не означатиме автоматичного початку політичної кризи, здатної похитнути режим.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що восени дипломатична активність навколо російсько-української війни може суттєво посилитися. Водночас Москва, ймовірно, продовжуватиме поєднувати переговорні сигнали з військовим та політичним тиском, заявив політолог Валерій Клочок, коментуючи останні міжнародні події.