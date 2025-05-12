В РФ отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Стамбуле

В России отреагировали на предложение президента Владимира Зеленского провести личную встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле.

Зеленский и Путин

В частности, как заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, заявление Зеленского является "комедиантством".

"Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в столь сложной ситуации, совершенно точно не организуется", — заявил Косачев.

Российский политик привел в пример то, как тщательно и сложно прорабатывается встреча президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — при этом стороны не торопятся с этим процессом. Косачев пояснил, что стороны понимают: непроработанная встреча может быть хуже, чем отсутствие встречи.

Сенатор страны-агрессора заявил, что Владимир Зеленский своими заявлениями якобы просто пытается "перевести стрелки", чтобы в последствие обвинить Россию в том, что она не стремится к мирному урегулированию.

Более того, Косачев заявил, что Зеленскому якобы стоит даже опасаться личной встречи с диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать российского диктатора Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая. Кроме того, Зеленский выразил надежду, что в этот раз Россия не будет искать новые причины, чтобы избежать диалога.

Также "Комментарии" рассказывали, что в РФ активно реагируют на слова президента Владимира Зеленского в ответ на предложение кремлевского диктатора начать мирные переговоры в Стамбуле 15 мая.



