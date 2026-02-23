logo

Россия Путин обратился к россиянам: действительно ли Кремль готовит Россию к бесконечной войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин обратился к россиянам: действительно ли Кремль готовит Россию к бесконечной войне

23 февраля глава РФ пообещал усилить «ядерную триаду», возвысил военных до статуса новой элиты и провозгласил 2026-й годом «единства»

23 февраля 2026, 07:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин в обращении по случаю 23 февраля заявил о намерении продолжать масштабное наращивание военной мощи страны. Видеовыступление стало сигналом о дальнейшем углублении курса на милитаризацию и усиление роли армии в государстве.

Путин обратился к россиянам: действительно ли Кремль готовит Россию к бесконечной войне

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам главы Кремля, Россия будет последовательно укреплять потенциал всех родов войск. Особый акцент сделан на модернизации вооружений и развитии компонентов так называемой "ядерной триады". Путин также пообещал повышать боеготовность армии и расширять её возможности действовать в "самых сложных условиях".

В речи российский лидер назвал военнослужащих "опорой государства" и "подлинными патриотами", фактически закрепляя за участниками войны статус новой социальной элиты. Таким образом, военная служба и участие в боевых действиях подаются как высшая форма служения стране.

Кроме того, Путин объявил 2026 год "годом единства народов России" вокруг "священного долга". По его словам, сила государства заключается в способности общества сплачиваться ради общих целей, как это "было на протяжении веков".

На фоне значительных потерь российской армии в Украине подобная риторика может свидетельствовать о стремлении Кремля мобилизовать общество, подавить возможные центробежные настроения в регионах и подготовить страну к дальнейшему затяжному противостоянию. В обращении не прозвучало ни одного намёка на поиск мирного урегулирования – напротив, акцент сделан на продолжении конфронтационного курса.

Читайте также на портале "Комментарии" — экс-чиновники США только сейчас раскрывают карты: что на самом деле нужно Путину в Украине. эксперты детально проанализировали ситуацию.




