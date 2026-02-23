logo_ukra

Путін звернувся до росіян: чи справді Кремль готує Росію до нескінченної війни

23 лютого глава РФ пообіцяв посилити «ядерну тріаду», підніс військових до статусу нової еліти та проголосив 2026-м роком «єдності»

23 лютого 2026, 07:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні з нагоди 23 лютого заявив про намір продовжувати масштабне нарощування військової сили країни. Відеовиступ став сигналом про подальше поглиблення курсу на мілітаризацію та посилення ролі армії у державі.

Путін звернувся до росіян: чи справді Кремль готує Росію до нескінченної війни

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами глави Кремля, Росія послідовно зміцнюватиме потенціал усіх родів військ. Особливий акцент зроблено на модернізації озброєнь та розвитку компонентів так званої "ядерної тріади". Путін також пообіцяв підвищувати боєздатність армії та розширювати її можливості діяти в "найскладніших умовах".

У промові російський лідер назвав військовослужбовців "опорою держави" та "справжніми патріотами", фактично закріплюючи за учасниками війни статус нової соціальної еліти. Таким чином, військова служба та участь у бойових діях подаються як найвища форма служіння країні.

Крім того, Путін оголосив 2026 рік "роком єдності народів Росії" навколо "священного обов'язку". За його словами, сила держави полягає у здатності суспільства згуртовуватися заради спільних цілей, як це було протягом століть.

На тлі значних втрат російської армії в Україні подібна риторика може свідчити про прагнення Кремля мобілізувати суспільство, придушити можливі відцентрові настрої у регіонах та підготувати країну до подальшого затяжного протистояння. У зверненні не пролунало жодного натяку на пошук мирного врегулювання – навпаки, акцент зроблено на продовженні курсу конфронтації.

Читайте також на порталі "Коментарі" – екс-чиновники США лише зараз розкривають карти: що насправді потрібне Путіну в Україні. експерти детально проаналізували ситуацію.




