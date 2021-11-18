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Путин обвинил НАТО в разрушении всех механизмов диалога

Путин пожаловался, что НАТО "сломало все механизмы диалога" и пригрозил ответом

сегодня, 16:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин считает, что в отсутствии диалога между РФ и Западом основная вина лежит именно на НАТО. Хозяин Кремля также предупредил, что Москва даст "адекватный ответ" на действия Альянса вблизи российских границ. Как информирует издание "Комментарии", об этом Путин заявил на заседании коллегии МИД России.

Путин обвинил НАТО в разрушении всех механизмов диалога

Владимир Путин - фото сайт Кремля

Владимир Путин считает, что в Альянсе сделали все для того, чтобы нормального диалога между Россией и НАТО не получилось. Усилению конфронтации способствовал агрессивный тон НАТО, а также приближение военной инфраструктуры Альянса к границе РФ.

Также российский президент заявил, что Россия не будет молча наблюдать за активностью НАТО по периметру российской границы. Ответ западным странам обязательно будет.

Читайте также на портале "Комментарии" материал о том, почему Кремль всячески пытается избежать переговоров по ситуации на Донбассе. Москва апеллирует к украинской стороне, что якобы именно Киев не выполняет взятые на себя обязательства, а на самом деле Путин просто боится, что после очередной встречи Россия вновь окажется в изоляции, ведь российские войска с оккупированной украинской территории так никто и не забрал, обстрелы продолжаются. Оттягивая переговоры до последнего к Кремле надеются избежать ответственности, сделав виновных в срыве договорённостей не только Украину, но Францию с Германией. Эксперты считают, что в 2021 году на переговоры точно рассчитывать не стоит. И попадание в открытый доступ дипломатической переписки министров иностранных дел РФ, Германии и Франции – яркое тому подтверждение.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SwFz7um12t0
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