Путин обвинил Украину в стягивании войск на Донбасс

Российский лидер Владимир Путин обвинил Украину в стягивании войск в зону боевых действий на Донбассе. Об этом президент РФ заявил во время интервью для американского телеканала NBS, сообщает "Украинская правда".

Владимир Путин - фото из открытых источников

"Послушайте, во-первых, сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает ещё ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу", — сказал глава Кремля.

Президент России в очередной раз отметил, что РФ якобы не причастна к стягиванию войск специально к государственным границам нашей страны, а проводит плановые военные ученые на собственной территории.

Напомним, что российская агрессия остается одной из центральных тем не только украинской, но и мировой повестки дня. Многие западные партнеры Украины с опаской следят за ситуацией с концентрацией армейских подразделений РФ у восточных границ нашей страны. По информации генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Кремль все еще не отвел войска. Столтенберг уверяет, что Россия продолжает свою агрессивную политику по отношению к Украине. Об этом свидетельствует наличие военной техники и личного состава в западных регионах РФ в опасной близости к оккупированному Донбассу.

Ранее сообщалось, что в эту среду, 16 июня, в Женеве состоится американо-российский саммит. Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин обсудят ряд важных тем. Не обойдут стороной и Украину. Какова вероятность того, что удастся приблизиться к урегулированию конфликта на востоке нашей страны, который продолжается с 2014 года? Как оценивать в этом ракурсе недавнее интервью Владислава Суркова, бывшего помощника президента РФ, курировавшего группировки "Л-ДНР", где он откровенно говорит, что Минские соглашения выгодны РФ? Об этом изданию "Комментарии" рассказали эксперты.









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