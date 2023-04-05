logo

BTC/USD

28045.85

ETH/USD

1898.96

LTC/USD

92.34

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин обвинил Запад в терактах на территории России
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин обвинил Запад в терактах на территории России

Владимир Путин без каких-либо доказательств обвиняет Запад и другие страны в терактах, которые якобы совершают на территории России.

сегодня, 20:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин заявил, что разведка западных стран якобы совершает теракты против российских госслужащих и других представителей власти в России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Путин обвинил Запад в терактах на территории России

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин обвинил западные спецслужбы в причастности к терактам, совершенным на территории России. Несмотря на такие обвинения, российский диктатор не привел никаких доказательств.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Регулярно совершаются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и университетов", — сказал Путин на заседании Совета безопасности России.

Также президент России говорит, что подельники западных служб действуют и на временно оккупированных территориях Украины.

"Есть основания полагать, что к подготовке таких диверсий и терактов вовлечен потенциал третьих стран, то есть западных спецслужб", – считает российский президент.

Такие заявления Путина связаны с последней смертью прокремлевского российского блоггера Владлена Татарского, погибшего 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. В РФ обвиняют в такой деятельности Украину.

Украина исключает обвинения России и заявляет, что это внутренняя борьба страны-агрессора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России нашли нового врага: неожиданный вариант. Депутат от партии "Единая Россия" создал законопроект, который призван признать феминизм экстремистским движением в России и запретить его.

Также "Комментарии" писали, что хакеры "помогли" россиянину вместо дронов купить секс-игрушки для армии РФ на 25 тыс.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

kpv03

сегодня, 19:44

параноидальный ядерный психопат с прогрессирующей сосудистой деменцией.... пора .. на Суд.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!