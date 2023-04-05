Путин обвинил Запад в терактах на территории России

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин заявил, что разведка западных стран якобы совершает теракты против российских госслужащих и других представителей власти в России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин обвинил западные спецслужбы в причастности к терактам, совершенным на территории России. Несмотря на такие обвинения, российский диктатор не привел никаких доказательств.
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Также президент России говорит, что подельники западных служб действуют и на временно оккупированных территориях Украины.
Такие заявления Путина связаны с последней смертью прокремлевского российского блоггера Владлена Татарского, погибшего 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. В РФ обвиняют в такой деятельности Украину.
Украина исключает обвинения России и заявляет, что это внутренняя борьба страны-агрессора.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России нашли нового врага: неожиданный вариант. Депутат от партии "Единая Россия" создал законопроект, который призван признать феминизм экстремистским движением в России и запретить его.
Также "Комментарии" писали, что хакеры "помогли" россиянину вместо дронов купить секс-игрушки для армии РФ на 25 тыс.
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kpv03
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