Путин обвинил Запад в терактах на территории России

Президент России Владимир Путин заявил, что разведка западных стран якобы совершает теракты против российских госслужащих и других представителей власти в России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин обвинил западные спецслужбы в причастности к терактам, совершенным на территории России. Несмотря на такие обвинения, российский диктатор не привел никаких доказательств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Регулярно совершаются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и университетов", — сказал Путин на заседании Совета безопасности России.

Также президент России говорит, что подельники западных служб действуют и на временно оккупированных территориях Украины.

"Есть основания полагать, что к подготовке таких диверсий и терактов вовлечен потенциал третьих стран, то есть западных спецслужб", – считает российский президент.

Такие заявления Путина связаны с последней смертью прокремлевского российского блоггера Владлена Татарского, погибшего 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. В РФ обвиняют в такой деятельности Украину.

Украина исключает обвинения России и заявляет, что это внутренняя борьба страны-агрессора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России нашли нового врага: неожиданный вариант. Депутат от партии "Единая Россия" создал законопроект, который призван признать феминизм экстремистским движением в России и запретить его.

Также "Комментарии" писали, что хакеры "помогли" россиянину вместо дронов купить секс-игрушки для армии РФ на 25 тыс.