Путин объявил о новой аннексии части Украины: о чем говорит это заявление – чего ждать дальше

Российский диктатор путин выступил 30 сентября с очередным обращением, в котором, среди прочего, заявил об аннексии новых украинских территорий (временно оккупированные части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей), а также разразился угрозами и критикой в адрес Украины и Запада. Что можно сказать по итогам этого обращения? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Россия и так проиграла, но в данной ситуации крах ускорится

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк отмечает, что своим заявлением о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО, последовавшим по итогам заседания СНБО и после путинского обращения, президент Владимир Зеленский переиграл агрессора.

"Если это синхронно, если представители Альянса были в курсе такого обращения и сделают шаги навстречу – Украина точно вернет все временно оккупированные территории, – уверен эксперт. – То, что у России под боком оказывается всё больше сил НАТО, заводят Путина в тупик, из которого он уже не выберется. Ведь получается, что РФ замкнута по всему западному периметру. Финляндия, Швеция, а теперь и Украина. Плюс – уже являющаяся членом НАТО Турция. Фактически вступление Украины в Североатлантический альянс превращается РФ в чисто азиатское государство, отрезая от Европы".

Сегодняшние заявления Путина, по мнению Николая Давидюка, являются демонстрация слабости на поле боя и попыткой отыграться в поле политических манипуляций и защиты ядерным щитом.

"Но, если наше повышение ставок сыграет – Россия проиграла, – считает эксперт. – Она и так проиграла, но в данной ситуации крах ускорится. Что неудивительно – с такими правителями. Путин в сегодняшнем обращении, ко всему прочему, показал свои маразматические, очень низкие знания истории. Он часто путал термины и факты. К тому же, практически всё политбюро там – люди под 70. Часть из которых откровенно проспала и обращения Путина, и подписание псевдодокументов между РФ и гауляйтерами (которые были откровенно переполнены страхом, понимая, что все они – приговорены). Это говорит о том, что элиты устали, отработаны, не генерируют новых смыслов. Они отдались на откуп Путину, а он повел их в никуда".

После аннексии 2014-го мир кардинально изменился

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов рассуждает так:

"Путин продолжает жить в своей параноидальной, параллельной реальности. Учитывая это, других нарративов, слов и действий от него не стоило и ожидать. Он создал себе некую куклу вуду ненавистного Запада, шпилит ее иголками, думая, что это может нанести какой-то вред реальному Западу".

Впрочем, отмечает эксперт, сам Запад до широкомасштабного российского вторжения в Украину, тоже жил в своей реальности, создав себе некого мифически адекватного Путина, с которым можно договориться.

"Это вопрос психологии. Когда люди боятся, они гипертрофируют угрозу – и наделяют ее носителями некими сверхчеловеческими или просто не присущими ему способностями. Но начав широкомасштабную агрессию, Путин вывел Запад из некого оцепенения (тот столкнулся с реальностью, а не с иллюзиями). И топ-демократии мира, наконец, осознали угрозу. Рассмотрели истинную морду (какое там лицо!) путинской России. И начали совсем иначе реагировать на шантаж и угрозы со стороны Кремля", – поясняет Валерий Дымов.

А Путин, отмечает эксперт, в отличие от Запада, продолжает жить в своей парадигме, своей параллельной реальности, думая, что раз ему в 2014 году удалось осуществить "успешную практику" по захвату украинского Крыма без сколь-нибудь реально жесткой реакции Запада (который вывел РФ из "Большой восьмерки", наложил определенные санкции, но продолжил торговать с агрессором и даже осуществлять совместные проекты), что раз никаких жестких мер не было и за ад, который Россия устроила на Донбассе – то можно продолжать.

"Но мир изменился. И Запад как союзник Украины применяет теперь к РФ совсем иные подходы, – акцентирует Валерий Дымов. – Путин сколько угодно может говорить "халва", но то дерьмо, в которое он сам залез и заволок свою страну, слаще не станет. Я не знаю прецедентов в истории, чтобы военные преступники, развязав агрессию, совершив массу военных преступлений, сами каялись и шли в суд добровольно. Так что ничего такого от Путина и путинской России ожидать не приходится. Загнав себя в туннель, в узкий коридор возможностей, Путин не понимает, что тот ведет и его, и Россию в бездну. Аннексиями, ядерным шантажом, мобилизацией он только еще больше укрепляет решимость Украины и Запада, а также сеет зерна ненависти внутри РФ. Торфяники уже тлеют, а когда вспыхнут – он не сможет их погасить. И оружие, которое он вложил в руки мобилизованным, особенно представителям национальных меньшинств, имеющим немало вопросов к Москве, рано или поздно повернется против самого российского руководства".

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