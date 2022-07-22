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Путин объявит победу в войне против Украины: Каспаров назвал дату

По словам российского оппозиционера Каспарова, это может случиться в день 70-летия Путина

сегодня, 09:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин, который очень сильно любит знаковые даты, может объявить победу в войне против Украины 7 октября – в свой день рождения. Как передает издание "Комментарии", такое мнение сайту "Обозреватель" высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Путин объявит победу в войне против Украины: Каспаров назвал дату

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский оппозиционер отметил, что Путин из тех людей, которые любят юбилеи и всякие "выдающиеся" даты, а у Путина 7 октября как раз будет юбилей – 70 лет.

Каспаров считает, что в Кремле за время боевых действий в Украине поняли, что оккупировать всю Украину и объявить о победе в войне они не могут и не смогут. Здравый смысл все-таки берет верх и в Москве начинают искать пути, как воспользовавшись временно оккупированными территориями, заявить о безоговорочном успехе и победе.  

По мнению Каспарова, тактика российской верхушки читается очень просто. План у Кремля такой: нужно зафиксировать территориальные приобретения, окопаться и вести переговоры с позиции силы. Такую позицию также поддерживает и сам Путин.

При этом Гарри Каспаров считает, что украинская армия и украинский народ могут смешать все карты Путину и его войску, потому как освобождение Херсона от российских захватчиков может стать "поворотной точкой войны".

Каспаров прогнозирует, что ближайшие несколько недель должны стать определяющими, ведь успехи ВСУ на юге уже вызвали недоумение в рядах российской армии. Там о продвижении вперед теперь и не думают, говорят только об обороне и удержании ране занятых позиций.

Читайте также на портале "Комментарии" — жители оккупированных городов дали ответ Кремлю на подготовку к аннексии (ФОТО). 

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев рассказал, куда Россия хочет отодвинуть украинские войска.




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Источник: https://war.obozrevatel.com/diktatoryi-lyubyat-yubilei-kasparov-nazval-datu-kogda-putin-obyavit-pobedu-v-vojne-protiv-ukrainyi.htm
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