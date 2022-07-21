Медведев рассказал, куда Россия хочет отодвинуть украинские войска

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Кравцев Сергей
Опальный российский политик, экс-премьер-министр РФ, а ныне заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в ходе так называемой "спецоперации" в Украине украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, "но и подальше". При этом, что политик имеет в виду под заявлением "подальше", он не объяснил. Как передает издание "Комментарии", слова Медведева цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Стоит напомнить, что за последние резкие заявления в адрес Украины Дмитрия Медведева уже прозвали преемником покойного Владимира Жириновского, который при жизни делал скандальные заявления в адрес Украины и украинцев. Теперь Медведев примеряет на себя удачно эту роль, то и дело заявляя, что нет такого государства Украины, ставя под сомнение независимость Украины и существования украинской нации.
Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поспешил уточнить трактовку своего шефа о нежелании возобновлять мирные переговоры с Украиной. Песков заявил, что ни Владимир Путин, ни Сергей Лавров, как главный дипломат Кремля, никогда не говорили о том, что вопрос о переговорах Москвы и Киева закрыт.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ЦРУ считают, что президент РФ Путин решил повторно испытать судьбу, после совершенной ошибки в войне против Украины. Директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, чем закончится для президента РФ изнуряющая ожесточенная война против Украины.
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