Медведев рассказал, куда Россия хочет отодвинуть украинские войска

Опальный российский политик, экс-премьер-министр РФ, а ныне заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в ходе так называемой "спецоперации" в Украине украинские войска необходимо отодвинуть не только от Донецка, "но и подальше". При этом, что политик имеет в виду под заявлением "подальше", он не объяснил. Как передает издание "Комментарии", слова Медведева цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Все задачи [ так называемой спецоперации] будут доведены до конца. В Донбассе будет спокойно, мирно и комфортно. Все будет сделано для того, чтобы отодвинуть украинские войска от Донецка и подальше", — заявил Медведев. Его слова приводит "РИА Новости".

Стоит напомнить, что за последние резкие заявления в адрес Украины Дмитрия Медведева уже прозвали преемником покойного Владимира Жириновского, который при жизни делал скандальные заявления в адрес Украины и украинцев. Теперь Медведев примеряет на себя удачно эту роль, то и дело заявляя, что нет такого государства Украины, ставя под сомнение независимость Украины и существования украинской нации.

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