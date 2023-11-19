Путин очень хочет принять участие в виртуальном саммите G20: стала известна причина

Российский президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в виртуальном саммите "Большой двадцатки" (G20), организатором которого являются власти Индии и который состоится 22 ноября.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Эту информацию пропагандистского телеканала "Россия-1", обнародовал таблоид Bild.

Пропагандисты РФ утверждают, что хозяин Кремля благодаря онлайн-присутствию "впервые за долгое время сможет поговорить с западными лидерами".

Недавно в сентябре на саммите G20 в Нью-Дели РФ представлял глава российского Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. То, что следующее заседание саммита планируется виртуальным, было озвучено заранее, но до тех пор не было понятно, кто будет представлять там российскую сторону.

В планах Путина на следующей неделе побывать в Минске, где идет "мероприятие по линии ОДКБ". Далее хозяин Кремля встретит в Москве президент Таджикистана Эмомали Рахмона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил, что не верил в войну против Украины . Президент России Владимир Путин рассказал, что, по его мнению, изменило ситуацию и привело к войне в Украине. Российский президент утверждает, что до 2014 года не мог поверить, что в Украине будет война.

Владимир Путин на культурном форуме в Санкт-Петербурге рассказал о войне в Украине. Российский президент высказал очередной пропагандистский тезис и сказал, что ключевую роль в начале войны сыграли "социальные настроения и чувство идентичности жителей спорных территорий". По словам Путина, он до 2014 года якобы не верил в возможность войны в Украине.

Отрывок из выступления Путина со словами, что он не мог представить войну в Украине, опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

