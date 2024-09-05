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Ткачик Олеся
По итогам визита кремлевского диктатора Владимира Путина в Баку министр иностранных дел Pоссии Сергей Лавров заявил, что РФ выступает за скорейшее заключение мирного договора между Баку и Ереваном и снятие блокировки коммуникаций. Он назвал правительство Армении препятствием на пути к этому.
Иран и РФ
Такая позиция министра иностранных дел Pоссии позволила говорить, что Москва хочет открыть коридор под названием "Зангезур", который станет маршрутом восток-запад из Pеспублики Азербайджан в Нахчыванский регион через территорию Армении. Высокопоставленные чиновники Ирана неоднократно заявляли о явном несогласии Тегерана с этим коридором, который принесет геополитические изменения на границах и в регионе, на различных встречах с официальными лицами Pоссии, Pеспублики Азербайджан, Армении и Турции.
По его словам, иранцы в шоке от таких действий, как они считали партнеров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ рассчитывает получить от Ирана кроме дронов еще и баллистические ракеты.
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