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Путин очень круто кинул Иран: Тегеран в полнейшем недоумении

Путин кинул Иран, там недоумевают, как так могло произойти ведь Тегеран помогает Кремлю в войне против Украины

сегодня, 16:19
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Ткачик Олеся

По итогам визита кремлевского диктатора Владимира Путина в Баку министр иностранных дел Pоссии Сергей Лавров заявил, что РФ выступает за скорейшее заключение мирного договора между Баку и Ереваном и снятие блокировки коммуникаций. Он назвал правительство Армении препятствием на пути к этому.

Путин очень круто кинул Иран: Тегеран в полнейшем недоумении

Иран и РФ

"К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции", — заявил Лавров.

Такая позиция министра иностранных дел Pоссии позволила говорить, что Москва хочет открыть коридор под названием "Зангезур", который станет маршрутом восток-запад из Pеспублики Азербайджан в Нахчыванский регион через территорию Армении. Высокопоставленные чиновники Ирана неоднократно заявляли о явном несогласии Тегерана с этим коридором, который принесет геополитические изменения на границах и в регионе, на различных встречах с официальными лицами Pоссии, Pеспублики Азербайджан, Армении и Турции.

"Путин довольно круто кинул Иран, выступив за азербайджано-турецкий проект отпилить кусок территории Армении и устроить там "коридор". Для Ирана в силу целого комплекса причин это была бы катастрофа. Но Путину по*ер, ему нужно газом торговать, поэтому он к Алиеву ездил и готов поддержать любые его проекты", — заявил российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

По его словам, иранцы в шоке от таких действий, как они считали партнеров.

"Судя по тону заявления, иранцы просто в о*уении от такой подставы. Они Путину помогают войну не проиграть, а он им — ножичком по рукам. Гопник верен себе — кинет каждого. Будет иранцам наука", — заявил Яковина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ рассчитывает получить от Ирана кроме дронов еще и баллистические ракеты.




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Источник: https://www.facebook.com/yakovina.ivan/posts/pfbid0Pt75SpBNRKK1JBDHkf71dkQ4H5qe7166oxjE9TvuYGYkKwowHQ5us6DW8cZm7CjAl
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