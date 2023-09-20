Путин официально подтвердил, что поедет в Китай и сообщил подробности

Путин заявил о своем первом серьезном заграничном визите после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест в марте 2023 года. Российский президент официально сообщил, что в октябре поедет в Китай и посетит форум "Один пояс – один путь". Его ведь на мероприятие пригласил китайский лидер Си Цзиньпин. Такое заявление хозяин Кремля сделал во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван и, сообщает российский телеграмм-канал "Вы слушали Маяк" .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Известно, что Путин последний раз находился в Китае за три недели до вторжения РФ в Украину. Тогда в Пекине проходили зимние Олимпийские игры. В марте 2023 года в Москву прилетал Си Цзиньпин и пригласил Путина на форум с ответным визитом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

О запланированной поездке Путина в Китай в августе писало агентство Bloomberg . В материале журналисты отмечают, что это будет первая заграничная поездка Путина с момента выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест в марте 2023 года.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин был с зарубежными визитами в Таджикистане, Туркменистане и Иране. Из страха быть арестованным российский президент проигнорировал саммит БРИКС в ЮАР, саммит G20 в Индии. Он даже не поехал в августе в Турцию, в конце концов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вынужден был приехать в Сочи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин подарил Ким Чен Ину запрещенное оружие , которое нарушает санкции ООН. После встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Инна делегации стран обменялись подарками. Оказалось, что кремлевские подарки нарушают санкции ООН.

Кроме того, Ким Чен Ын получил от России еще комплект современных легких бронежилетов, разработанных для десантных операций. Они имеют дополнительную защиту для рук, груди, паха и шеи. Также северокорейскому диктатору подарили шесть российских беспилотников. Таким образом, лидер КНДР получил запретное оружие.

