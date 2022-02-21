Президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России. Об этом говорится в заявлении российского лидера на заседании Совбеза РФ.

Путин - фото из открытых источников





"Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками", — заявил глава Кремля.





После этого Путин вместе с главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписали договоры о дружбе и взаимопомощи. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что обе палаты российского парламента закрепят решение Путина о признании "ЛНР" и "ДНР" на заседании во вторник, 22 февраля.





Отметим, в мае 2014 года так называемая власть "ДНР" и "ЛНР" провела "голосование", по результатам которого объявила о независимости от Украины. Суверенитет "ЛНР" и "ДНР" признала лишь Южная Осетия, которая сама является непризнанным образованием.





Напомним, 21 февраля, Путин провел внезапное заседание Совбеза РФ. Аккурат под это заседание главари т.н. "ДНР" и "ЛНР" обратились к нему с просьбой признать "республики". В процессе самого заседания аналогичные призывы высказали его члены. Путин пока взял паузу. О чем свидетельствует такое развитие событий? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. След за признанием т.н. "ЛДНР" Россия может начать активную риторику по поводу "защиты соотечественников" на территории псевдореспублик Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает, что сегодняшнее заседание российского Совбеза стало новой вехой в эскалации ситуации на Донбассе. "С моей точки зрения, мы видим желание Путина продемонстрировать, что Россия готова идти дальше, расширяя свое влияния. При этом она будет ожидать решения Запада. Как по мне, процесс признания и предоставления помощи самопровозглашенным республикам РФ разбила на несколько технологических составляющих. И будет пытаться их воплощать в жизнь максимально последовательно и в собственных интересах", – отмечает эксперт.

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