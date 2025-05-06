Путин окончательно доигрался: три "превосходства" диктатора на весь мир демонстрируют крах России

Россия имеет три так называемых "преимущества" над цивилизованным миром, которые, по своей сути, лишь подчеркивают критическое состояние страны. Такое мнение высказал известный российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Одной из ключевых черт России, по его словам, тотальное отсутствие политической субъектности у населения. Проще говоря, россияне никогда не влияли на политические процессы в собственном государстве. Выборы в этой стране, как отмечает Яковенко, ни разу не привели к реальному изменению власти. Вся политическая система построена так, чтобы удерживать режим, а не разрешать народное волеизъявление.

"В Кремле продолжает править диктатор, и у россиян нет ни одного инструмента, чтобы изменить эту ситуацию. Власть в России менялась только из-за смерти, убийства или распада государства — никогда по воле избирателей", — отмечает журналист.

Второе "преимущество" — это отношение к человеческой жизни как к ресурсу без ценности. Отсутствие эмпатии к потерям, глубоко укорененный принцип "женщины еще родят" существует еще со времен мировых войн. И это, по мнению Яковенко, позволяет Путину вести длительную войну, не считаясь с потерями среди своего населения.

"Вопрос не в том, готовы ли россияне к затяжной войне, а в том, готов ли к ней Путин. А он готов — потому что для него жизнь российского солдата ничего не стоит", — констатирует эксперт.

Третий фактор – феноменальная терпимость населения к экономическому обнищанию. В условиях, когда в любой демократической стране граждане требовали бы перемен, россияне молча адаптируются, экономят и подчиняются. Даже продолжительное ухудшение условий жизни не приводит к политической активности или протестам.

"В России экономический кризис не трансформируется в общественное сопротивление. Люди молчат, даже когда происходит очевидная деградация — это еще один фактор, на который опирается путинский режим", — добавляет Яковенко.

По его мнению, сам Путин является угрозой, но еще более опасна структура государства, которая десятилетиями порождает агрессивные формы имперской политики. От Российской империи до СССР и нынешней путинской РФ все эти формы несут угрозу соседям и всему миру.

"Пока будет Россия в ее нынешних географических и политических рамках, мир не сможет чувствовать себя в безопасности", — подытожил журналист.

Как уже писали "Комментарии", отец Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск, высказал мнение, что мирное соглашение с Украиной должно быть таким, чтобы оно устраивало Россию. Он подчеркнул, что Россию как одно из основных мировых государств нельзя просто игнорировать.