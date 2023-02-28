Путин окончательно приостановил участие России в ядерном договоре с США

"Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами по мерам по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в Праге 8 апреля 2010 года", — говорится в документе Путина.

В документе говорится, что закон вступает в силу дня официального опубликования, а решение о возобновлении участия РФ в договоре может принять только президент.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия назвала условия возвращения в договор о ядерном вооружении. При обращении на федеральном собрании Российской Федерации Владимир Путин объявил, что РФ со своей стороны приостанавливает участие в договоре о ядерном вооружении (СНВ-ІІІ). Теперь спикер Кремля назвал при каких условиях Россия может возобновить свое участие в договоре. Российский диктатор, выступая с долгой речью во время федерального собрания, говорил о войне в Украине и критиковал Запад, который, по мнению Путина, планирует развалить Россию. В итоге было объявлено, что Российская Федерация приостанавливает свое участие в СНВ-ІІІ. Почти после недели со дня речи, представитель Кремля назвал условия возвращения России. В Москве заявили, что США должны прислушаться к позиции России. Песков также отметил, что союзники Украины из-за поставок оружия действуют не как "условные оппоненты, а как враги". Основная цель договора о ядерном вооружении – ограничение стратегических ядерных арсеналов обеих стран, а также ежегодные проверки этих запасов.