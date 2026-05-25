Путин окончательно становится врагом для россиян: приведена впечатляющая статистика

Социологическое исследование "Отношение к президенту РФ", проведенное Украинским социологическим порталом (USP) в мае 2026 года, фиксирует заметное ухудшение общественных настроений в России. На фоне экономических трудностей, войны и усиления контроля со стороны государства растут недоверие к власти, чувство опасности и социальное напряжение.

Общая оценка ситуации в стране резко изменилась за несколько месяцев. Если осенью 2025 года еще 36,2% россиян считали, что государство двигается в правильном направлении, то к маю 2026 года таковых осталось всего 10,5%. Более 81% респондентов оценивают курс как ошибочный, что свидетельствует о существенном падении оптимизма.

Уровень доверия к официальной информации также остается низким: большинство опрошенных (59,2%) не доверяют государственным сообщениям, тогда как только около четверти выражают хотя бы частичное доверие. Это указывает на рост информационного скепсиса и разрыв между обществом и пропагандистскими нарративами.

Оценка деятельности Владимира Путина показывает раскол в обществе. Положительно или частично положительно его действия воспринимают 33,8%, в то время как 45,8% не поддерживают курс президента. Еще более 20% не определились, что может оказаться следствием осторожности в высказываниях.

Среди факторов, наиболее повлиявших на изменение отношения к власти, респонденты назвали ограничение цифровых сервисов, в частности блокировку Telegram и сокращение мобильного интернета (51,4%). Значительную роль также сыграли инфляция и рост цен (45,2%), а также последствия боевых действий и атак на территории РФ (31,2%).

Отдельно исследование фиксирует высокий уровень самоцензуры: 64,7% считают, что в современных условиях безопаснее не выражать политических мнений. Это подчеркивает атмосферу страха и ограничение свободы слова.

Большинство граждан (73,8%) также указывают на ухудшение уровня безопасности в стране. Кроме того, более половины опрошенных негативно оценивают реакцию властей на чрезвычайные ситуации, указывая на неэффективность управления.

Важным результатом является то, что 84% респондентов возлагают ответственность за катастрофы и кризисные события на лично Владимира Путина. Это свидетельствует о персонализации ответственности за системные проблемы.

В контексте войны и внутренней ситуации россияне чаще всего упоминают коррупцию в военной сфере, потери на фронте, страх за жизнь и регулярные удары по территории страны. Экономические факторы — низкие доходы, упадок социальных стандартов и неопределенность будущего остаются ключевыми причинами недоверия к власти.

