Путін остаточно стає ворогом для росіян: наведено приголомшливу статистику

Соціологічне дослідження "Ставлення до президента РФ", проведене Українським соціологічним порталом (USP) у травні 2026 року, фіксує помітне погіршення суспільних настроїв у Росії. На тлі економічних труднощів, війни та посилення контролю з боку держави зростають недовіра до влади, відчуття небезпеки та соціальна напруга.

Загальна оцінка ситуації в країні різко змінилася за кілька місяців. Якщо восени 2025 року ще 36,2% росіян вважали, що держава рухається у правильному напрямку, то до травня 2026 року таких залишилося лише 10,5%. Натомість понад 81% респондентів оцінюють курс як помилковий, що свідчить про суттєве падіння оптимізму.

Рівень довіри до офіційної інформації також залишається низьким: більшість опитаних (59,2%) не довіряють державним повідомленням, тоді як лише близько чверті висловлюють бодай часткову довіру. Це вказує на зростання інформаційного скепсису та розрив між суспільством і пропагандистськими наративами.

Оцінка діяльності Володимира Путіна демонструє розкол у суспільстві. Позитивно або частково позитивно його дії сприймають 33,8%, тоді як 45,8% не підтримують курс президента. Ще понад 20% не визначилися, що може бути наслідком обережності у висловлюваннях.

Серед факторів, які найбільше вплинули на зміну ставлення до влади, респонденти назвали обмеження цифрових сервісів, зокрема блокування Telegram і скорочення мобільного інтернету (51,4%). Також значну роль відіграли інфляція та зростання цін (45,2%), а також наслідки бойових дій і атак на території РФ (31,2%).

Окремо дослідження фіксує високий рівень самоцензури: 64,7% вважають, що у сучасних умовах безпечніше не висловлювати політичні думки. Це підкреслює атмосферу страху та обмеження свободи слова.

Більшість громадян (73,8%) також зазначають погіршення рівня безпеки в країні. Крім того, понад половина опитаних негативно оцінює реакцію влади на надзвичайні ситуації, вказуючи на неефективність управління.

Важливим результатом є й те, що 84% респондентів покладають відповідальність за катастрофи та кризові події на особисто Володимира Путіна. Це свідчить про персоналізацію відповідальності за системні проблеми.

У контексті війни та внутрішньої ситуації росіяни найчастіше згадують корупцію у військовій сфері, втрати на фронті, страх за життя та регулярні удари по території країни. Економічні чинники — низькі доходи, занепад соціальних стандартів і невизначеність майбутнього — залишаються ключовими причинами недовіри до влади.

