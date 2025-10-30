Путин окончательно теряет связь с реальностью: что поймут российские элиты через 3-6 месяцев

Рубрики
Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин сознательно издал откровенную ложь об окружении в Купянске и Покровске. Прежде всего, это полное повторение истории с десятком тысяч окруженных в Курской области. Тогда Трамп поверил заявлениям Кремля, но сейчас точно этого не будет. Об этом рассказал украинский политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
По его словам, пока вообще не ясно, как все эти ярсы и мифические окружения могут помочь Си отказать Трампу в обсуждении этого вопроса. Единственное логическое объяснение – если не делать ничего, то вероятность того, что Китай согласится на предложение США больше, чем сейчас, когда Путин демонстрирует свое псевдо безумие.
Он добавляет, при всем этом, мы не можем исключать, что Путин действительно верит в мифические окружения. И это не только игра на публику, но искреннее убеждение. Мы же видели полгода назад, когда он искренне верил, что к осени фронт посыплется. Другими словами, существует высокая вероятность, что он окончательно теряет связь с реальностью. Если это правда, то до русских элит это дойдет с лагом в 3-6 месяцев.
