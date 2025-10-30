Путин окончательно теряет связь с реальностью: что поймут российские элиты через 3-6 месяцев

Российский диктатор Владимир Путин сознательно издал откровенную ложь об окружении в Купянске и Покровске. Прежде всего, это полное повторение истории с десятком тысяч окруженных в Курской области. Тогда Трамп поверил заявлениям Кремля, но сейчас точно этого не будет. Об этом рассказал украинский политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Буревестники, посейдоны, оцепление в Купянске и другие подобные вещи – это театр для двух актеров: для Трампа и Си, которые в четверг будут обсуждать Россию без России. Наибольший страх Путина – это непонятная позиция Си, который теоретически при определенных обстоятельствах может в определенный момент согласиться на мир по линии фронта", – отметил эксперт.

По его словам, пока вообще не ясно, как все эти ярсы и мифические окружения могут помочь Си отказать Трампу в обсуждении этого вопроса. Единственное логическое объяснение – если не делать ничего, то вероятность того, что Китай согласится на предложение США больше, чем сейчас, когда Путин демонстрирует свое псевдо безумие.

"Учитывая все это, мы можем точно сказать: Путин демонстрирует невероятную внешнюю слабость, которая обязательно будет компенсироваться внутренней закруткой гаек", – отметил Денисенко.

Он добавляет, при всем этом, мы не можем исключать, что Путин действительно верит в мифические окружения. И это не только игра на публику, но искреннее убеждение. Мы же видели полгода назад, когда он искренне верил, что к осени фронт посыплется. Другими словами, существует высокая вероятность, что он окончательно теряет связь с реальностью. Если это правда, то до русских элит это дойдет с лагом в 3-6 месяцев.

