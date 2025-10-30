Путін остаточно втрачає звʼязок з реальністю: що зрозуміють російські еліти через 3-6 місяців

Російський диктатор Володимир Путін свідомо видав відверту брехню про оточення в Купʼянську і Покровську. Перш за все це повне повторення історії з десятком тисяч оточених в Курській області. Тоді Трамп повірив заявам Кремля, але зараз цього точно не буде. Про це розповів український політолог Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Буревісники, посейдони, оточення в Купʼянську та інші подібні речі – це театр для двох акторів: для Трампа і Сі, які в четвер обговорюватимуть Росію без Росії. Найбільший страх Путіна – це незрозуміла позиція Сі, який теоретично, за певних обставин може в певний момент погодитися на мир по лінії фронту", – зазначив експерт.

За його словами, поки взагалі не зрозуміло, як всі ці ярси і міфічні оточення можуть допомогти Сі відмовити Трампу в обговоренні цього питання. Єдине логічне пояснення – якщо не робити нічого, то вірогідність того, що Китай погодиться на пропозицію США більша ніж зараз, коли Путін демонструє своє псевдо божевілля.

"З огляду на все це ми можемо точно сказати: Путін демонструє неймовірну зовнішню слабкість, яка обовʼязково буде компенсуватися внутрішнім закручуванням гайок", – зазначив Денисенко.

Він додає, при цьому всьому, ми не можемо виключати, що Путін справді вірить в міфічні оточення. І це не лише гра на публіку, а щире переконання. Ми ж бачили півроку тому, як він щиро вірив, що до осені фронт посиплеться. Іншими словами існує висока вірогідність, що він остаточно втрачає звʼязок з реальністю. Якщо це правда, то до російських еліт це дійде з лагом в 3-6 місяців.

