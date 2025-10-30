Путін остаточно втрачає звʼязок з реальністю: що зрозуміють російські еліти через 3-6 місяців

Рубрики
Кравцев Сергей
Російський диктатор Володимир Путін свідомо видав відверту брехню про оточення в Купʼянську і Покровську. Перш за все це повне повторення історії з десятком тисяч оточених в Курській області. Тоді Трамп повірив заявам Кремля, але зараз цього точно не буде. Про це розповів український політолог Вадим Денисенко.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
За його словами, поки взагалі не зрозуміло, як всі ці ярси і міфічні оточення можуть допомогти Сі відмовити Трампу в обговоренні цього питання. Єдине логічне пояснення – якщо не робити нічого, то вірогідність того, що Китай погодиться на пропозицію США більша ніж зараз, коли Путін демонструє своє псевдо божевілля.
Він додає, при цьому всьому, ми не можемо виключати, що Путін справді вірить в міфічні оточення. І це не лише гра на публіку, а щире переконання. Ми ж бачили півроку тому, як він щиро вірив, що до осені фронт посиплеться. Іншими словами існує висока вірогідність, що він остаточно втрачає звʼязок з реальністю. Якщо це правда, то до російських еліт це дійде з лагом в 3-6 місяців.
