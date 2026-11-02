logo

BTC/USD

76832

ETH/USD

2245.48

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин оконфузился на фото с президентом Мозамбика
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин оконфузился на фото с президентом Мозамбика

Путин попал в мемы из-за фотографии с президентом Мозамбика Даниелем Чапо.

2 ноября 2026, 22:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Владимир Путин снова стал объектом насмешек в социальных сетях. Причиной стала фотография с президентом Мозамбика Даниэлем Чапо, на которой российский лидер заметно уступает ему рост. Фотография обнародовала африканская сторона, тогда как Кремль решил это фото не публиковать и распространил другой кадр встречи.

Путин оконфузился на фото с президентом Мозамбика

Фото Путина с президентом Мозамбика стало вирусным

Снимок появился на встрече двух лидеров в Москве. Президент Мозамбика опубликовал фотографии и видео в рамках визита, посвященного участию страны в саммите "Россия — Африка". Как пишет Daily Star, фотография Путина быстро привлекла внимание пользователей соцсетей. На ней Даниэль Чапо, рост которого составляет около 195 сантиметров, стоит рядом с выглядящим значительно ниже Путиным.

Путин оконфузился на фото с президентом Мозамбика - фото 2

Интересно, что в отчете Кремля появилось другое изображение встречи. На нем ракурс съемки и кадрирования сделаны так, чтобы Путин выглядел выше. В частности, на фото ноги обоих политиков были обрезаны.

Именно контраст между двумя фотографиями и вызвал особый интерес в сети. Пользователи стали распространять мемы, а некоторые из них дали Путину ироническое прозвище LilliPutin. Одна из самых популярных пародий изображала президента Мозамбика в образе Гендальфа из "Властелина колец", а Путина — маленьким босым хоббитом.

Путин оконфузился на фото с президентом Мозамбика - фото 2

Другие пользователи шутили о неуверенности российского диктатора и его стремлении казаться выше. Также в сети напомнили, что глава Кремля часто на публичных мероприятиях одевает обувь на специальной платформе для визуального роста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин оконфузился, а Кремль массово удаляет видео из-за неудобного момента.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/short-man-putin-left-red-37818854
Теги:

Новости

Все новости