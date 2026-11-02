Путин оконфузился на фото с президентом Мозамбика

Владимир Путин снова стал объектом насмешек в социальных сетях. Причиной стала фотография с президентом Мозамбика Даниэлем Чапо, на которой российский лидер заметно уступает ему рост. Фотография обнародовала африканская сторона, тогда как Кремль решил это фото не публиковать и распространил другой кадр встречи.

Фото Путина с президентом Мозамбика стало вирусным

Снимок появился на встрече двух лидеров в Москве. Президент Мозамбика опубликовал фотографии и видео в рамках визита, посвященного участию страны в саммите "Россия — Африка". Как пишет Daily Star, фотография Путина быстро привлекла внимание пользователей соцсетей. На ней Даниэль Чапо, рост которого составляет около 195 сантиметров, стоит рядом с выглядящим значительно ниже Путиным.

Интересно, что в отчете Кремля появилось другое изображение встречи. На нем ракурс съемки и кадрирования сделаны так, чтобы Путин выглядел выше. В частности, на фото ноги обоих политиков были обрезаны.

Именно контраст между двумя фотографиями и вызвал особый интерес в сети. Пользователи стали распространять мемы, а некоторые из них дали Путину ироническое прозвище LilliPutin. Одна из самых популярных пародий изображала президента Мозамбика в образе Гендальфа из "Властелина колец", а Путина — маленьким босым хоббитом.

Другие пользователи шутили о неуверенности российского диктатора и его стремлении казаться выше. Также в сети напомнили, что глава Кремля часто на публичных мероприятиях одевает обувь на специальной платформе для визуального роста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин оконфузился, а Кремль массово удаляет видео из-за неудобного момента.