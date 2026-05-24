Путін оконфузився: Кремль масово видаляє відео через незручний момент

У Росії з державних ресурсів та соцмереж почали зникати відео з очільником Кремля Володимиром Путіним. На записі видно, як російський лідер не зміг чітко вигукнути триразове "ура" під час публічного заходу.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Інцидент з Путіним стався 22 травня. На кадрах, які спочатку поширили російські пропагандистські медіа, видно, як Путін намагається підтримати військових РФ традиційним вигуком "ура". Однак спочатку він ледь вимовляє слова сидячи, а після того, як встає, його голос фактично зривається і він дивним чином намагається вигукнути. Після цього вигуки підхоплюють присутні військові.

Ролик спершу був доступний на ресурсах державних медіа РФ, зокрема "ТАСС" та "РИА", однак згодом його почали видаляти. У мережі це пов’язують з небажанням Кремля поширювати кадри, які можуть викликати питання щодо стану здоров’я російського диктатора.

На інцидент звернули увагу і в Україні. Волонтер та радник міністра оборони Сергій Стерненко опублікував уривок відео з підписом: "Путін не зміг вимовити "ура". Маразм прогресує".

Пізніше ситуацію непрямо прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Реагуючи на масовану атаку РФ по українських містах 24 травня, він заявив, що "Путін вже й слово "ура" не може нормально вимовити – шамкає, – а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки".

