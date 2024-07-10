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Путин опередил Украину и предложил Моди то, что он хотел: о чем речь

Путин заявил, что Индия должна стать постоянным членом Совбеза ООН

сегодня, 12:29 comments1607
Автор:
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Ткачик Олеся
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Год назад Украина инициировала реформу Совета безопасности ООН. Тогда она могла бы предложить от развивающихся стран включение в Совбез нового постоянного члена – Индию и это была бы прекрасная инициатива, считает экономист Алексей Кущ.

Путин опередил Украину и предложил Моди то, что он хотел: о чем речь

Моди и Путин

По его словам, эту инициативу могли бы поддержать США в качестве сближения с Дели, а РФ и Китай не смогли бы выступить против.

"Но данная инициатива от нашего МИДа так и не прозвучала. Зато с такой инициативой выступила РФ после встречи Путина и Моди", — говорит Кущ.

Таким образом, по его мнению, Москва сделала беспроигрышный ход. Если Запад в лице США, Британии и Франции согласится, Индия запишет этот результат на счет России. Если не согласится — это еще больше сблизит Индию и РФ и усилит БРИКС, масштабный саммит этой организации пройдет в Казани в октябре, подчеркнул эксперт.

"Украина могла бы опередить РФ с подобной инициативой. Но нашему МИД не хватило инициативности и прозорливости. В целом, нашу политику в странах Глобального Юга успешной назвать, к сожалению, нельзя. Особенно в таких ключевых странах как Китай, Индия, Пакистан, ЮАР, Вьетнам, Таиланд, Бразилия, Мексика", — отметил Кущ.

При этом эксперт добавил, что именно Глобальный Юг обеспечивает сейчас для РФ пространство для геополитического и геоэкономического маневра.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер Индии 8-9 июля посетил Москву и встретился с диктатором Путиным. Этот визит вызвал разочарование у президента Владимира Зеленского, который упрекнул Моди в том, что он обнимается с самым кровавым преступником в мире. Дело в том, что премьер Индии прибыл в Москву тогда, когда РФ ударила ракетой по больнице "Охматдет". При этом Моди все же вспомнил о трагедии и упрекнул Путина.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ZYyaTqtCih95CwVyMbZrjyLJNJPwXgZzHpTGieASEFGNRW7wSEfjfwpEBjjMykJEl&id=100002112044676
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 11:39

А яка різниця за ініціативою кого, результат той самий? Чи lusers жаба давить, що вони завжди позаду? До це до Порошенка, він не в перше не легітимну мерзоту до влади приводить. А великий брат може пишатися своїм черговим успіхом. Він працює над лідерством, а ні верещіть і краде.


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