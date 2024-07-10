Путин опередил Украину и предложил Моди то, что он хотел: о чем речь

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Год назад Украина инициировала реформу Совета безопасности ООН. Тогда она могла бы предложить от развивающихся стран включение в Совбез нового постоянного члена – Индию и это была бы прекрасная инициатива, считает экономист Алексей Кущ.
Моди и Путин
По его словам, эту инициативу могли бы поддержать США в качестве сближения с Дели, а РФ и Китай не смогли бы выступить против.
Таким образом, по его мнению, Москва сделала беспроигрышный ход. Если Запад в лице США, Британии и Франции согласится, Индия запишет этот результат на счет России. Если не согласится — это еще больше сблизит Индию и РФ и усилит БРИКС, масштабный саммит этой организации пройдет в Казани в октябре, подчеркнул эксперт.
При этом эксперт добавил, что именно Глобальный Юг обеспечивает сейчас для РФ пространство для геополитического и геоэкономического маневра.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер Индии 8-9 июля посетил Москву и встретился с диктатором Путиным. Этот визит вызвал разочарование у президента Владимира Зеленского, который упрекнул Моди в том, что он обнимается с самым кровавым преступником в мире. Дело в том, что премьер Индии прибыл в Москву тогда, когда РФ ударила ракетой по больнице "Охматдет". При этом Моди все же вспомнил о трагедии и упрекнул Путина.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 11:39
А яка різниця за ініціативою кого, результат той самий? Чи lusers жаба давить, що вони завжди позаду? До це до Порошенка, він не в перше не легітимну мерзоту до влади приводить. А великий брат може пишатися своїм черговим успіхом. Він працює над лідерством, а ні верещіть і краде.