Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов получил резкий выговор от главы России Владимира Путина из-за невыполнения дедлайнов в отношении Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации. Следствием этого стало массовое заброс фронта живой силой без учета потерь.

Об этом информируют партизаны движения АТЕШ со ссылкой на своих агентов среди российских офицеров группировки войск Центр.

В сообщении отмечается, что на Генеральный штаб ВС РФ оказывается сильнейшее давление со стороны высшего политического руководства страны. Причиной напряженной ситуации стала неспособность начальника Генштаба Валерия Герасимова выполнить ключевые стратегические задачи в установленные сроки — в частности, речь идет о захвате Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации.

По словам офицеров, недавно вернувшихся из командировок в Генштаб, внутри главного органа военного управления царит хаос: в служебных кабинетах генералы открыто обсуждают жесткий и резкий разнос, устроенный им "на самом верху".

Военно-политическое руководство РФ, вероятно, отдает себе отчет в реальном положении дел на фронте, несмотря на публичные заявления о якобы давно захваченных украинских населенных пунктах. Пытаясь привести ситуацию на поле боя в соответствие с докладами и политическими заявлениями, руководство Генштаба отправляет в атаки массовые волны личного состава, фактически игнорируя рекордные за последнее время потери.

Учитывая, что речь идет о "жестком разносе", устроенном "на самом верху", можно утверждать, что серьезный выговор Герасимов получил непосредственно от руководителя Кремля. Ранее начальник Генштаба неоднократно обвинялся в публичной лжи Путину в отношении "побед" ВС РФ.

