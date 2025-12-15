Путін зганьбився, результатів нема: у Генштабі армії РФ панує хаос

Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов отримав різку догану від глави Росії Володимира Путіна через невиконання дедлайнів щодо Куп’янська та Покровсько-Мирноградської агломерації. Наслідком цього стало масове закидання фронту живою силою без урахування втрат.

Путін та Валерій Герасимов (фото з відкритих джерел)

Про це інформують партизани руху "АТЕШ" з посиланням на своїх агентів серед російських офіцерів угруповання військ "Центр".

У повідомленні зазначається, що на Генеральний штаб ЗС РФ чиниться сильний тиск з боку вищого політичного керівництва країни. Причиною напруженої ситуації стала неспроможність начальника Генштабу Валерія Герасимова виконати ключові стратегічні завдання у визначені строки — зокрема, йдеться про захоплення Куп’янська та Покровсько-Мирноградської агломерації.

За словами офіцерів, які нещодавно повернулися з відряджень до Генштабу, всередині головного органу військового управління панує хаос: у службових кабінетах генерали відкрито обговорюють жорсткий і різкий рознос, влаштований їм "на самому верху".

Військово-політичне керівництво РФ, імовірно, усвідомлює реальний стан справ на фронті, попри публічні заяви про нібито давно захоплені українські населені пункти. Намагаючись привести ситуацію на полі бою у відповідність до доповідей і політичних заяв, керівництво Генштабу відправляє в атаки масові хвилі особового складу, фактично ігноруючи рекордні за останній час втрати.

З огляду на те, що йдеться про "жорсткий рознос", влаштований "на самому верху", можна стверджувати, що серйозну догану Герасимов отримав безпосередньо від керівника Кремля. Раніше начальника Генштабу неодноразово звинувачували у публічній брехні Путіну щодо "перемог" ЗС РФ.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп’янський напрямок, щоб на власні очі подивитися, як проходить зачистка міста на Харківщині від ворожих військ.

"Бажаю здоров'я! Сьогодні Куп'янський напрямок. Наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо. Був. Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта.

Надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатії. Саме так це працює, всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну, пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам, сьогодні виключно ваш день", – наголосив президент у відеозверненні.

