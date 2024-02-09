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Путин оправдал действия Гитлера, выдав циничную причину начала Второй мировой войны

В сознании Путина живет мысль, что Варшава "вынудила" Адольфа Гитлера на себя напасть

сегодня, 13:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин вновь "блеснул" своими познаниями истории. Диктатор обвинил поляков в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году. По его словам, Варшава "вынудила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой". Как передает портал "Комментарии", такое заявление российский президент сделал в интервью американскому медийщику Такеру Карлсону.

Путин оправдал действия Гитлера, выдав циничную причину начала Второй мировой войны

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Все-таки вынудили! Поляки вынудили, они заигрались и все-таки вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. И Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши", — заявил Владимир Путин.

При этом он заявил, что Польша сотрудничала с Гитлером — и немец "предлагал с Польшей заключить мир, договор о дружбе и союзничестве", но требовал, чтобы Польша отдала назад Германии Данцигский коридор, который связывал основную часть Германии с Кенигсбергом и Восточной Пруссией.

"После Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер упрашивал их отдать мирно — поляки отказались. Но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделом Чехословакии", — заявил диктатор.

Читайте также на портале "Комментарии" — американский журналист-трампист Такер Карлсон, как анонсировалось ранее, опубликовал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. В течение двух часов хозяин Кремля рассказывал вымышленную историю Украины и других стран, оправдал развязанную РФ войну, при этом всячески давал понять, что готов к переговорам. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" сам факт появления этого интервью именно сейчас, а также заложенные в нем смыслы.




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