Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что если в Украине хотят вести в Россией переговоры об окончании войны, то пусть ее представители возвращаются за стол переговоров. При этом он заявил, что Кремль якобы от переговоров не отказывается.

Владимир Путин

"Я с удивлением всегда смотрю на какие-то телодвижения со стороны наших западных "дружков" и партнеров, которые говорят, что вот Россия отказывается от переговоров, тысячу раз сказал, у них как будто ушей нет — мы не отказываемся, украинская сторона отказалась публично", - заявил кремлевский диктатор.

При этом он напомнил, что якобы именно Украина отказалась от всех договоренностей в Стамбуле, поскольку решила победить Россию на поле боя.

"Не получается. Сейчас готовы, ну готовы — возвращайтесь. О чем речь?" – заявил Путин.

При этом он заявил, что якобы Украина хочет показать, что именно ее мирный план поддерживают в мире.

"Они хотят что-то нарисовать, создать видимость мировой поддержки тому, что нарисовали добровольно сами, исходя из своих хотелок, и представить это как консолидированную позицию мирового сообщества. Но не получится у них так", — заявил Путин.

По его мнению, это свидетельствует о том, что Киев не хочет договариваться с Кремлем.

Также он цинично заявил, что если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, то с ними удалось бы найти развязки конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине считают, что с Россией не о чем говорить, поскольку она всегда лжет и никогда не выполняет договоренностей. В Украине надеются принудить РФ к миру с помощью Глобального саммита мира.



