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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что если в Украине хотят вести в Россией переговоры об окончании войны, то пусть ее представители возвращаются за стол переговоров. При этом он заявил, что Кремль якобы от переговоров не отказывается.
Владимир Путин
При этом он напомнил, что якобы именно Украина отказалась от всех договоренностей в Стамбуле, поскольку решила победить Россию на поле боя.
При этом он заявил, что якобы Украина хочет показать, что именно ее мирный план поддерживают в мире.
По его мнению, это свидетельствует о том, что Киев не хочет договариваться с Кремлем.
Также он цинично заявил, что если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, то с ними удалось бы найти развязки конфликта.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине считают, что с Россией не о чем говорить, поскольку она всегда лжет и никогда не выполняет договоренностей. В Украине надеются принудить РФ к миру с помощью Глобального саммита мира.
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