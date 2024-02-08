Российский диктатор Владимир Путин рассказал, что сотрудничество государства, науки и бизнеса позволило России вывести собственную уникальную породу мясных кур.

Путин рассказал об успехах РФ по выращиванию кур. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times, глава Кремля неожиданно заявил, что после фактической потери отрасли отечественной селекции в 90-х годах, сейчас в России растет количество отечественных птицефабрик "Смена-9", разводящих собственную мясную породу кур.

По словам диктатора, вывод новой породы российских кур – это "грандиозный успех российских ученых и селекционеров".

Отмечается, что заявление Владимира Путина о достижениях РФ в птицеводстве прозвучало на фоне регулярного роста цен на продукты. В частности, куриное мясо и яйца являются одними из лидеров по росту цен в России. За декабрь яйца в российских супермаркетах подорожали на 18,2%, а всего за год – на 61,35%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда, об этом в своем обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Президент сообщил, что назначил новым Главнокомандующим ВСУ командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. После встречи с президентом Залужный ушел в отставку. Он поблагодарил всех, кто рядом – команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.