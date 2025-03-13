Путин осыпал Трампа комплиментами: что заявил диктатор об Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин рассыпался в комплиментах американскому президенту Дональду Траму и поблагодарил его за пристальное внимание в вопросе урегулированию войны в Украине.

Владимир Путин

"Что касается готовности Украины к прекращению огня, я сейчас скажу, конечно, как я это оцениваю. Но хотел бы начать со слов благодарности президенту США господину Трампу за то, что он уделяет урегулированию в Украине столько много внимания", — заявил Путин на пресс-конференции в Москве.

Диктатор заявил, что у все лидеров хватает забот, но они якобы все же пытаются урегулировать вопрос войны.

"У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств — председатель Китайской Народной Республики, премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южно-Африканской Республики — занимаются этим вопросом, уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии — миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь", — сказал Путин.

Хотя на самом деле именно Россия виновна в человеческих потерях, ведь именно она вторглась на территорию чужого государства и бомбит мирные города.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин заявил о "благоприятной" ситуации в Курской области. По его словам, там украинские военные якобы находятся в полной изоляции. Путин цинично заявил, что теперь украинские военные имеют только два пути – либо погибнуть, либо сдаться в плен. Также он добавил, что часть военных ранее вышла из Курской области, но якобы бросила там всю технику.



