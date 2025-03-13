Путин осыпал Трампа комплиментами: что заявил диктатор об Украине

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин рассыпался в комплиментах американскому президенту Дональду Траму и поблагодарил его за пристальное внимание в вопросе урегулированию войны в Украине.
Владимир Путин
Диктатор заявил, что у все лидеров хватает забот, но они якобы все же пытаются урегулировать вопрос войны.
Хотя на самом деле именно Россия виновна в человеческих потерях, ведь именно она вторглась на территорию чужого государства и бомбит мирные города.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин заявил о "благоприятной" ситуации в Курской области. По его словам, там украинские военные якобы находятся в полной изоляции. Путин цинично заявил, что теперь украинские военные имеют только два пути – либо погибнуть, либо сдаться в плен. Также он добавил, что часть военных ранее вышла из Курской области, но якобы бросила там всю технику.
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