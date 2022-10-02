Путин отфестивалил на Красной площади в куртке за почти полмиллиона рублей

Президент России Владимир Путин, который недавно устроили пропагандистское шоу для россиян с аннексией украинских территорией снова отметился. Как пишет издание "Верстка", на митинге в честь незаконного "присоединения" оккупированных регионов Украины Путин выступал в куртке Brioni за 435 тысяч рублей.

Митинг на Красной площади. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание, что Brioni – это один из любимых брендов президента РФ.

Ещё один фаворит российского диктатора – итальянский дом моды Loro Piana. В пуховике этого бренда стоимостью 1,5 млн рублей Владимир Путин обращался к народу на митинге в "Лужниках" в марте этого года после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Также издание "Комментарии" сообщало — шабаш, который в последний день сентября устроили в Москве, остается топ-темой уходящей недели. Сперва последовало путинское обращение касательно аннексии временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, потом митинг по этому поводу на Красной площади. Что можно сказать о том, свидетелями чего мы стали, о том, как себя вел Путин? О чем всё это говорит? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил позицию Зеленского, почему тот больше не согласится на переговоры с Путиным.

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