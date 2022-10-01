О чем говорит безумие на Красной площади – как объяснить неадекватное поведение Путина

Шабаш, который в последний день сентября устроили в Москве, остается топ-темой уходящей недели. Сперва последовало путинское обращение касательно аннексии временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, потом митинг по этому поводу на Красной площади. Что можно сказать о том, свидетелями чего мы стали, о том, как себя вел Путин? О чем всё это говорит? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Митинг на Красной площади. Фото: из открытых источников

Происходящее вчера в Москве точно не выглядело как праздник, скорее – как вынужденная мера

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассуждает так:

"Сложно представить более ошибочных решений, нежели те, на которые пошло руководство Кремля. Но оно, всё же, пошло на этот фарс. Слушать путинский бред было очень трудно. Поток сознания, винегрет из всех фейков, задача которых – вызывать страх, гнев и отвращение у слушателей. В этом плане спичрайтеры Путина постарались на славу. Собрали в одну речь все страхи и фейки, какие только можно. Причина понятна – сейчас необходимо усилить пропагандистское давление на российскую общественность, чтобы снизить неприятие происходящего. Потому что российский народ явно не принимает последние решения Кремля. Мобилизацию, присоединение новых территорий (которые придется спонсировать из общего бюджета) и так далее".

По словам эксперта, мы видим разницу, которая произошла за последние восемь лет с подобными "мероприятиями". Если в 2014 году захват Крыма – это был восторг, всплеск российского псевдопатриотизма, то сейчас – фарс, попытка грубой советской символикой заместить недостаток народного, низового восторга.

"В итоге на Красной площади устроили а-ля День Победы. Другого праздника российские пропагандисты предложить уже не в состоянии. Мы видели попытку Путина "качать" толпу. Очень неуместную, неумелую. Путин – не харизматик, не оратор, он не умеет это делать. И вот так вылезти на сцену, пытаться завести толпу, кричать "Россия!", скандировать на раз-два-три – ура-ура-ура! – это выглядело смешно. У этого человека подобные выступления никогда не получались", – поясняет эксперт.

По его мнению, самый веселый, восторженный и заинтересованный в происходящем – был главарь т.н. "ДНР" – Денис Пушилин.

"Он радовался больше всех, активнее всего принимал на себя роль эмоционального лидерства, – считает Валентин Ким. – И в четверке коллаборантов, которая подписывала вчера документы, и вообще в российском политикуме. Он многословен, достаточно харизматичен для своей роли, восторжен. Находится в состоянии подъема, чего не кажешь о том же гауляйтере Херсонщины – Сальдо, который выглядит совсем плохо. Очевидно, что для Пушилина подписание липовых документов о присоединении к РФ – заветная мечта, которая наконец-то реализовалась. По его невербальному поведению можно сделать такой вывод. Он активнее всех вскакивал, бежал жать руку, подписывать документы, очень громко и ярко выступал, заводил толпу. В этом плане Пушилин выглядел единственным реально счастливым персонажем, мечта которого, наконец, осуществилась".

Эксперт подчеркивает, что в выступлении Путина в Кремлевском дворце порядка 85% времени он смотрел в бумажки.

"Безусловно, речь сложная, неотрепетированная. Но подобные случаи уже были в его практике. И зрительный контакт Путина с аудиторией обычно более плотный. Порядка 30-40% времени он поднимает глаза, вставляет какие-то свои фразы, смотрит на аудиторию, – рассказывает Валентин Ким. – В этот же раз выступление было более скованным, более жестким. Своеобразная речь полководца в окружении врагов. И Путин, действительно, воспринимает происходящее как угрозу. Поэтому ни о каком праздновании речи быть не может. Происходящее вчера в Москве точно не выглядело как праздник. Скорее – как вынужденная мера. И эта вынужденность была видна как в поведении и выступлениях Путина, так и в реакции аудитории. Совершенно безрадостные, напряженные лица. Никакого восторга от этого присоединения у представителей российских элит не прослеживалось".

Всё, что нужно, чтобы решить проблему российской угрозы– это мгновенное уничтожение руководящего террористического состава

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев уверен, что Путин показал всем – он личность маниакального склада.

"Я уверен, что лично управляет войсками, отдает приказы о массовых убийствах, пытках. Это, конечно, не освобождает от ответственности исполнителей. Но руководит всем именно Путин. Его маниакальные цели, – поясняет эксперт. – Так что Путин должен стать легальной мишенью для всего цивилизованного мира. Как в свое время Бен Ладен. Это мясники. И правильно именно этим термином нарек Путина Байден. С этим мясником нужно разобраться именно таким образом, сделав его целью №1 в мире. И его ближайшее окружение. Зная не понаслышке про российское общество, я гарантирую, что после устранения Путина и еще пары десятков людей из политического руководства данного террористического государства, народ не выйдет на некие протесты. Грубо говоря, всё, что нужно, чтобы решить проблему российской угрозы (включая ядерное оружие) – это мгновенное уничтожение руководящего террористического состава. Они – легальные цели. Террористов можно и нужно уничтожать".

Идеальный момент, по мнению Айдера Муждабаева, был, когда все собрались в Кремле во время пятничного обращения Путина.

"Если бы у Украины было вооружение, способное добивать на такое расстояние, следовало нанести такой удар, – считает эксперт. – А дальше – сломать россиянам телесеть, взять ее под свой контроль – и чтобы Зеленский обратился к гражданам РФ в стиле "сидите по домам, мы сами наведем порядок". И никто не дернется. Никто. Когда Путин в момент полномасштабного вторжения в феврале призывал украинских солдат и офицеров сдаваться – это был абсолютно нереалистичный сценарий. А то, что я говорю – совершенно реально. Что россиянам скажут по телевизору, кому укажут подчиняться – тому они и будут. Вот в чем суть этого общества. Россию победить гораздо проще, чем кажется. Просто мир до этого еще не дошел. Я помню 1991-й год. Когда все россияне сидели по домам. Никто не вышел спасать СССР. Вся эта вера в вождя, в величие – ничего не значат. Они просто не умеют бороться. Рабы и всё тут…".

Россия попыталась напугать Европу, США, ради начала переговорного процесса

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин обращает внимание, что план Путина – повышение ставок.

"Мы это видели, – поясняет он, – по вчерашнему выступлению в Кремле и не только – с аннексией наших территорий. Одна из главных целей РФ, в том числе, намеки на использование оружия массового уничтожения, это попытка договариваться с Западом. В первую очередь — с Вашингтоном".

В России, продолжает эксперт, параллельно со всеми этими событиями, много говорили о Карибском кризисе, когда мир в середине прошлого века также стоял на грани ядерной катастрофы. С акцентами на том, что тогда США и СССР смогли договориться.

"Похоже, всё, то мы сейчас наблюдаем, вся эта эскалационная риторика, когда Путин заявил, что Россия воюет не с Украиной, а с Западом – это попытка напугать Европу, США, ради начала переговорного процесса. Вряд ли с Украиной, потому что Зеленский четко дал понять, что не будет после новой аннексии встречаться с Путиным. А именно с Западом – в надежде зафиксировать некие договоренности, – считает Алексей Якубин. – То есть, в Москве явно хотят некий переговорный канал – и выход на результаты, какие были во время Карибского кризиса".

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