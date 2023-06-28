Путин отказался принять посланника Ватикана по миру в Украине: какая причина

Российский президент Владимир Путин отказался лично принять кардинала Маттео Дзуппи. Именно его Папа Римский Франциск отправил в качестве посланника в Москву, чтобы "способствовать диалогу и поиску мирного решения войны" в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что посланник Ватикана хотел обсудить с Путиным, в том числе ситуацию с похищенными из Украины детьми.

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По оценкам украинской стороны, с оккупированных территорий незаконно депортировали 19500 детей. РФ же отрицает эти обвинения, заявляя, что только эвакуировала детей, оказавшихся в опасности.

Спикер Путина Песков рассказал, российский президент поручил поговорить с посланником Папы Франциска своему советнику по иностранным делам Юрию Ушакову.

Также Песков заявил, что Кремль дает "высокую оценку" усилиям и инициативам Ватикана по мирному урегулированию "кризиса в Украине".

Известно, что архиепископ Болоньи и президент Епископской конференции Италии Маттео Дзуппи три недели назад посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также посланник Ватикана встретился с религиозными лидерами страны.

В сообщении говорится, что это первый визит высокопоставленного чиновника Ватикана в Москву с начала российского вторжения в Украину.

Также Кардинал Дзуппи собирается встретиться с православным патриархом Кириллом, который является верным соратником Путина и поддерживает войну против Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Подоляк назвал четыре причины, почему с Россией нельзя договариваться . Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия на сегодняшний день является "абсолютно не переговорным" игроком на мировой арене. В качестве примера этого он приводит четыре аргумента.