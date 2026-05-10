Путин отказывается принимать новую реальность: что на самом деле показал парад 9 мая в Москве

Slava Kot
Парад до 9 мая в Москве, который Кремль годами использовал в качестве демонстрации силы России, в этот раз стал символом уязвимости страны во время войны против Украины. Именно к такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), которые проанализировали проведение торжеств 9 мая на Красной площади.
Российский диктатор Владимир Путин.
В своем отчете аналитики ISW отмечают, что парад этого года прошел в значительно сокращенном формате. Мероприятие длилось всего 45 минут, и впервые за два десятилетия на нем не было танков и другой тяжелой военной техники. Кроме того, количество иностранных гостей существенно сократилось, и в Москву прибыли всего несколько мировых лидеров.
В ISW считают, что такие изменения напрямую связаны с угрозой украинских дальнобойных ударов. По данным аналитиков, российские власти готовили резервный сценарий трансляции парада с задержкой и отозвали аккредитацию части иностранных журналистов из-за "оперативной ситуации".
Аналитики подчеркивают, что Кремль уже не способен полностью обеспечить безопасность даже в глубоком тылу, включая Москву. В последние месяцы Украина значительно усилила атаки беспилотниками по российским городам, которые раньше считались недостижимыми для ударов.
По мнению ISW, настаивание Владимира Путина на проведении парада, несмотря на риски, свидетельствует о его нежелании признавать новую реальность войны. Эксперты считают, что Кремль пытался создать иллюзию контроля и стабильности, одновременно избегая имиджевого удара при возможных атаках во время празднований.
Кроме того, в ISW обратили внимание, что Путин продолжает проводить параллели между войной против Украины и борьбой СССР во Второй мировой войне. Таким образом, российские власти пытаются мобилизовать общество и оправдать все большие человеческие и экономические потери.
