Путин отказывается принимать новую реальность: что на самом деле показал парад 9 мая в Москве

Парад до 9 мая в Москве, который Кремль годами использовал в качестве демонстрации силы России, в этот раз стал символом уязвимости страны во время войны против Украины. Именно к такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), которые проанализировали проведение торжеств 9 мая на Красной площади.

В своем отчете аналитики ISW отмечают, что парад этого года прошел в значительно сокращенном формате. Мероприятие длилось всего 45 минут, и впервые за два десятилетия на нем не было танков и другой тяжелой военной техники. Кроме того, количество иностранных гостей существенно сократилось, и в Москву прибыли всего несколько мировых лидеров.

В ISW считают, что такие изменения напрямую связаны с угрозой украинских дальнобойных ударов. По данным аналитиков, российские власти готовили резервный сценарий трансляции парада с задержкой и отозвали аккредитацию части иностранных журналистов из-за "оперативной ситуации".

Аналитики подчеркивают, что Кремль уже не способен полностью обеспечить безопасность даже в глубоком тылу, включая Москву. В последние месяцы Украина значительно усилила атаки беспилотниками по российским городам, которые раньше считались недостижимыми для ударов.

"Сокращенный формат Кремля для таких мер, на котором Кремль исторически пиарился, отражает растущее давление, которое в течение четырех лет войны оказывается на Россию", — говорится в отчете.

По мнению ISW, настаивание Владимира Путина на проведении парада, несмотря на риски, свидетельствует о его нежелании признавать новую реальность войны. Эксперты считают, что Кремль пытался создать иллюзию контроля и стабильности, одновременно избегая имиджевого удара при возможных атаках во время празднований.

Кроме того, в ISW обратили внимание, что Путин продолжает проводить параллели между войной против Украины и борьбой СССР во Второй мировой войне. Таким образом, российские власти пытаются мобилизовать общество и оправдать все большие человеческие и экономические потери.

"Россияне все больше несут финансовые расходы войны, а Кремль усиливает цензуру и ограничение мобильной связи. Путин пытается убедить россиян принять эти постоянно растущие расходы как необходимые для победы над большим злом", — добавили в Институте изучения войны.

