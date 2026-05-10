Путін відмовляється приймати нову реальність: що насправді показав парад 9 травня в Москві

Парад до 9 травня у Москві, який Кремль роками використовував як демонстрацію сили Росії, цього разу став символом вразливості країни під час війни проти України. Саме такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), які проаналізували проведення урочистостей 9 травня на Красній площі.

Російський диктатор Володимир Путін.

У своєму звіті аналітики ISW зазначають, що цьогорічний парад пройшов у значно скороченому форматі. Захід тривав лише 45 хвилин, і вперше за майже два десятиліття на ньому не було танків та іншої важкої військової техніки. Крім того, кількість іноземних гостей суттєво скоротилася, і до Москви прибули лише кілька світових лідерів.

В ISW вважають, що такі зміни безпосередньо пов’язані з загрозою українських далекобійних ударів. За даними аналітиків, російська влада готувала резервний сценарій трансляції параду із затримкою та відкликала акредитації частини іноземних журналістів через "оперативну ситуацію".

Аналітики наголошують, що Кремль уже не здатний повністю гарантувати безпеку навіть у глибокому тилу, включно з Москвою. Останніми місяцями Україна значно посилила атаки безпілотниками по російських містах, які раніше вважалися недосяжними для ударів.

"Скорочений формат Кремля для таких заходів, на якому Кремль історично піарився, відображає зростаючий тиск, який протягом чотирьох років війни чиниться на Росію", — йдеться у звіті.

На думку ISW, наполягання Володимира Путіна на проведенні параду попри ризики свідчить про його небажання визнавати нову реальність війни. Експерти вважають, що Кремль намагався створити ілюзію контролю та стабільності, одночасно уникаючи іміджевого удару у разі можливих атак під час святкувань.

Крім того, в ISW звернули увагу, що Путін продовжує проводити паралелі між війною проти України та боротьбою СРСР у Другій світовій війні. Таким чином російська влада намагається мобілізувати суспільство та виправдати дедалі більші людські й економічні втрати.

"Росіяни дедалі більше несуть фінансові витрати війни, а Кремль посилює цензуру та обмеження мобільного зв'язку. Путін намагається переконати росіян прийняти ці постійно зростаючі витрати як необхідні для перемоги над більшим злом", — додали в Інституті вивчення війни.

