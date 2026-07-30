Путин откладывает мобилизацию или только делает паузу: чем объяснить странное изменение риторики Кремля

Российские власти неожиданно изменили риторику по мобилизации. После заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Медведева о том, что новой волны мобилизации не планируется, аналогичные месседжи почти одновременно начали озвучивать и другие чиновники и кремлевские пропагандисты. В то же время, аналитики Института изучения войны (ISW) обращают внимание, что, несмотря на публичные возражения, действия Кремля свидетельствуют о сохранении высокой вероятности новой мобилизации. Значит ли информационная кампания Москвы, что Кремль опасается реакции населения на новую мобилизацию? Может ли Россия прибегнуть к введению военного положения или других чрезвычайных мер, чтобы легче провести мобилизацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Кремлю нет смысла объявлять всеобщую мобилизацию

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям, военнослужащий ВСУ Денис Богуш так прокомментировал ситуацию:

"Социология в России показывает, что тема мобилизации отрицательна. Поэтому они избегают ее, а сейчас у них выборы в Госдуму. Выходит, что у них и так здесь все пылает и взрывается, и Крым там непонятно в каком состоянии. Поэтому им нужно что-то объяснять и точно не давать отрицательных сигналов. И потому Медведев вышел с таким заявлением и сказал, а Медведев это то, что не может сказать Путин и кто-либо. И потому, я думаю, что это тема как темник, который сейчас будет транслироваться, чтобы не было возмущений в обществе. Нужно ли им военное положение? Не думаю даже после выборов. Тем более, что россияне и так проводят мобилизацию, им ничего не мешает".

По словам эксперта, для того, чтобы объявить общую мобилизацию Кремля, нужно что-то сделать, чтобы сработал призыв "Вставай страна огромная!", но это не работает в России, где, по сути, рабское население.

Это они вставали вместе с Украиной когда-то, а сейчас они остались без Украины, фактически рабы. И им вся вся история, военное положение не нужны для того, чтобы принимать решения по мобилизации. Ведь мобилизацию и так можно сделать. Но просто, я думаю, все это под выборы. Там и так эти рейтинги "Единой России" падают, а коммунистов, напротив, растут. Там три фактически силы: партия "Новые люди", "Единая Россия" и коммунисты. Остальные существенно не наберут. А вот тема, что "Единая Россия" круто проигрывает – пугает Кремль. Потому что под "Единую Россию" завязаны очень многие регионы, губернаторы, решения. Практически все эти региональные думы заточены под "Единую Россию". Если ее не будет, а будут какие-то другие, то нужно будет какие-то изменения во власти делать в регионах. И поэтому Кремль сейчас делает все и будет делать, чтобы хоть как-нибудь пройти эти выборы", – отметил эксперт.

При этом Денис Богуш говорит, что ему как политтехнологу даже интересно было бы посмотреть на честные рейтинги "Единой России", потому что одно дело рейтинг Путина, на которого россияне фактически молятся, а другое – "Единой России" у которой будут совсем плохие цифры поддержки.

Кремль продолжит придерживаться установки, что война – это где-то далеко

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, в Кремле опасаются влияния темы массовой мобилизации на выборы в Госдуму. Все дело в том, что даже близкая к Кремлю социология, условно, "Левада-Центра", показывает динамику падения поддержки партии власти. Речь, конечно же, в первую очередь, о "Единой России", "Справедливой России" и так далее. И власть, видя эту динамику падения, понимает, что фактор введения мобилизации точно не будет популярным.

"Опять-таки, это же затронет не только человека, который подпадает под мобилизацию, то есть, военнообязанного, а это затронет, например, и его семью и так далее. В итоге, это может еще больше снизить уровень поддержки. И, например, россияне проголосуют под, условно назовем, за более оппозиционные проекты, типа КПРФ. Еще раз говорю, условно, потому что они все равно все вписаны в систему. Но там они могут какие-то моменты, по отдельным вопросам, пытаться проявлять. И поэтому власть пытается сейчас создать и поддерживать картинку, что на самом деле никаких изменений не будет, ни по мобилизации, ни по расширению войны", – отметил эксперт.

Он продолжает, поэтому и возникает такая реакция власти в РФ. В Кремле понимают, что обычный обыватель, когда видит пылающие склады Wildberries или сталкивается с нехваткой, с дефицитом бензина, то проводит следственно-причинную связь, что это связано с войной.

"До этого Кремль активно выстраивал модель, что война – это где-то далеко, там, условно говоря, в Украине, в Сирии и так далее. Это не про обычных граждан России. Теперь же эта история затрагивает как бы основное, важное. И, мне кажется, из-за этого Кремль вынужден поддерживает сейчас такую позицию", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается того, готов ли Кремль пойти на введение мобилизации, то, по мнению Алексея Якубина, многое будет, конечно, зависеть от дальнейшей ситуации, как на фронте, так и на международном уровне. Будет влиять на ситуацию то, что будет дальше происходить в отношениях Россия-США, Россия-Китай. Потому что не исключено, что наоборот мы можем увидеть намек, который недавно прозвучал со слов казахского лидера Токаева по поводу того, что нужно бы заканчивать войну.

"Это же не просто позиция Токаева, скорее это позиция Пекина. И вот тут есть момент, насколько Россия сможет, если даже в Кремле захотят, дальше повысить ставки, например, огласить мобилизацию и так далее? Тем более, что это же не сделаешь за один месяц. Даже не будучи военным экспертом, я прекрасно понимаю, что такие вещи ты не развернешь за один или даже два месяца. На это намного больше нужно времени. И это вызовет сразу же очень большое влияние внутри общества. А у Кремля, еще раз подчеркну, пока что главная установка для обывателя – война – это где-то далеко, а тут обычная жизнь. Тем не менее, в Кремле, видя, скажем так, ситуацию на фронте и насколько эта вся история затягивается и как это много стоит дополнительно для них, будут приходить к выводу, что что-то им нужно будет менять", – подытожил Алексей Якубин.

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