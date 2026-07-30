Путін відкладає мобілізацію чи лише робить паузу: чим пояснити дивну зміну риторики Кремля

Російська влада несподівано змінила риторику щодо мобілізації. Після заяви заступника голови Ради безпеки РФ Медведєва про те, що нової хвилі мобілізації не планується, аналогічні меседжі майже одночасно почали озвучувати й інші високопосадовці та кремлівські пропагандисти. Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу, що, попри публічні заперечення, дії Кремля свідчать про збереження високої ймовірності нової мобілізації. Чи означає інформаційна кампанія Москви, що Кремль боїться реакції населення на нову мобілізацію? Чи може Росія вдатися до запровадження воєнного стану або інших надзвичайних заходів, щоб легше провести мобілізацію? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Кремлю немає сенсу оголошувати загальну мобілізацію

Політтехнолог, спеціаліст з антикризових кампаній, військовослужбовець ЗСУ Денис Богуш так прокоментував ситуацію:

"Соціологія в Росії показує, що тема мобілізації негативна. Тому вони уникають її, а зараз у них же вибори в Держдуму. Виходить, що у них і так тут все палає і вибухає, і Крим там незрозуміло в якому стані. Тому їм треба щось пояснювати і точно не давати негативних сигналів. І тому Мєдвєдєв вийшов з такою заявою це сказав, а Мєдвєдєв це те, що не може сказати Путін і будь-хто. І тому, я думаю, що це тема, як темник, який зараз буде транслюватись, щоб не було збурень у суспільстві. А чи потрібний їм воєнний стан? Не думаю, навіть після виборів. Тим паче, росіяни ж і так проводять мобілізацію, їм нічого не заважає".

За словами експерта, для того, щоб оголосити загальну мобілізацію Кремлю треба щось зробити, щоб спрацював заклик "Вставай страна огромная!", але це не працює у Росії, де, по суті, рабське населення.

"Це вони "вставали" разом з Україною колись, а зараз вони залишились без України, фактично раби. І їм ця вся історія, воєнний стан непотрібні для того, щоб ухвалювати рішення по мобілізації. Адже мобілізацію і так можна зробити. Але просто, я думаю, це все під вибори. Там і так ці рейтинги "Єдіной Росії" падають, а комуністів, навпаки, ростуть. Там три фактично сили: партія "Новиє люді", "Єдіная Росія" і комуністи. Інші суттєво не наберуть. А от тема, що "Єдіная Росія" круто програє – лякає Кремль. Тому що під "Єдіную Росію" зав'язані дуже багато регіонів, губернаторів, рішення. Фактично всі ці регіональні думи заточені під "Єдіну Росію". Якщо її не буде, а будуть якісь інші, то треба буде якісь зміни у владі робити в регіонах. І тому Кремль зараз робить все і буде робити, щоб хоч якось пройти ці вибори", – зазначив експерт.

При цьому Денис Богуш говорить, що йому, як політтехнологу, навіть цікаво було б подивитися на чесні рейтинги "Єдиної Росії", бо одна справа рейтинг Путіна, на якого росіяни фактично моляться, а інша – "Єдиной Росії" у якої будуть зовсім погані цифри підтримки.

Кремль продовжить дотримуватися установки, що війна – це десь далеко

Кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін зазначив, що у Кремлі побоюються впливу теми масової мобілізації на вибори до Держдуми. Вся справа в тому, що навіть близька до Кремля соціологія, умовно "Левада-Центру", показує динаміку падіння підтримки партії влади. Мова, звичайно, насамперед про "Єдину Росію", "Справедливу Росію" і так далі. І влада, бачачи цю динаміку падіння, розуміє, що фактор запровадження мобілізації точно не буде популярним.

"Знову ж таки, це ж торкнеться не тільки людини, яка підпадає під мобілізацію, тобто військовозобов’язаного, а це торкнеться, наприклад, і його родини і так далі. У результаті це може ще більше знизити рівень підтримки. І, наприклад, росіяни проголосують під, умовно назвемо, за більш опозиційні проекти, типу КПРФ. Ще раз говорю, умовно, тому що вони все одно всі вписані в систему, але там вони можуть якісь моменти з окремих питань намагатися проявляти. І тому влада намагається зараз створити та підтримувати картинку, що насправді жодних змін не буде, ні щодо мобілізації, ні щодо розширення війни", – зазначив експерт.

Він продовжує, тому і виникає така реакція влади у РФ. У Кремлі розуміють, що звичайний обиватель, коли бачить склади Wildberries, що палають, або стикається з нестачею, з дефіцитом бензину, то проводить слідчо-причинний зв'язок, що це пов'язано з війною.

"До цього Кремль активно вибудовував модель, що війна – це десь далеко, там, умовно кажучи, в Україні, Сирії тощо. Це не про пересічних громадян Росії. Тепер же ця історія торкається як би основного, важливого. І, мені здається, через це Кремль змушений зараз підтримувати таку позицію", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Що стосується того, чи готовий Кремль піти на введення мобілізації, то, на думку Олексія Якубіна, багато що, звісно, залежатиме від подальшої ситуації, як на фронті, так і на міжнародному рівні. Впливатиме на ситуацію те, що далі відбуватиметься у відносинах Росія-США, Росія-Китай. Тому що не виключено, що навпаки ми можемо побачити натяк, який нещодавно пролунав зі слів казахського лідера Токаєва з приводу того, що треба було б закінчувати війну.

"Це ж не просто позиція Токаєва, скоріше це позиція Пекіна. І ось тут є момент, наскільки Росія зможе, якщо навіть у Кремлі захочуть, далі підвищити ставки, наприклад, оголосити мобілізацію тощо? Тим більше, що це не зробиш за один місяць. Навіть не будучи військовим експертом, я чудово розумію, що такі речі ти не розгорнеш за один чи навіть два місяці. На це набагато більше потрібно часу. І це викличе одразу дуже великий вплив усередині суспільства. А у Кремля ще раз підкреслю, поки що головна установка для обивателя – війна – це десь далеко, а тут звичайне життя. Тим не менш, у Кремлі, бачачи, скажімо так, ситуацію на фронті і наскільки ця вся історія затягується і як це багато коштує додатково для них, дійдуть висновку, що щось їм потрібно буде змінювати", – підсумував Олексій Якубін.

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