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Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне: в США сделали заявление

Окно для вторжения страны-агрессора на территорию Украины ограничено в связи вероятной весенней оттепелью

сегодня, 14:31
Автор:

Елизавета Черных
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Официальные представители администрации американского президента Джо Байдена высказали мнение, что глава Кремля Владимир Путин отложил возможное вторжение на территорию Украины к весне из-за слишком мягкой зимы. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times. 

Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне: в США сделали заявление

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

Издание со ссылкой на высокопоставленные лица Штатов сообщает, что в Вашингтоне предполагали, что Российская Федерация сосредоточит у украинских границ до 175 тысяч военных. При этом этот процесс замедлился, хотя РФ перебрасывает ударную авиацию и штурмовые истребители. 

В администрации Байдена также подчеркнули, что окно для вторжения страны-агрессора на территорию Украины ограничено в связи с вероятной оттепелью весной. Она, как утверждают в США, может спровоцировать труднопроходимые условия для тяжелой военной техники России. 

"Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и крайний срок Путина для ввода войск сдвинулся ближе к весне, утверждают чиновники. Сильные зимние морозы, которые обычно приходят в Украину в январе, во многих районах страны не наблюдались", — пишет The New York Times. 

Отмечается, что российский президент может быть вынужден отложить наземное наступление, как минимум, до февраля, пока земля все еще вязкая. 

Высокопоставленные лица также сообщили, что в администрации президента Америки привлекли метеорологов, чтобы более детально изучить погодные условия в Украине в ближайшее время. 

Ранее "Комментарии" писали, что экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что глава Кремля Владимир Путин желает повторить в нашей стране "казахстанский сценарий". 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-otlozhil-vozmozhnoe-vtorzhenie-ukrainu-1641901373.html
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