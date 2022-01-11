Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне: в США сделали заявление

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Елизавета Черных
Официальные представители администрации американского президента Джо Байдена высказали мнение, что глава Кремля Владимир Путин отложил возможное вторжение на территорию Украины к весне из-за слишком мягкой зимы. Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.
Владимир Путин - фото: kremlin.ru
Издание со ссылкой на высокопоставленные лица Штатов сообщает, что в Вашингтоне предполагали, что Российская Федерация сосредоточит у украинских границ до 175 тысяч военных. При этом этот процесс замедлился, хотя РФ перебрасывает ударную авиацию и штурмовые истребители.
В администрации Байдена также подчеркнули, что окно для вторжения страны-агрессора на территорию Украины ограничено в связи с вероятной оттепелью весной. Она, как утверждают в США, может спровоцировать труднопроходимые условия для тяжелой военной техники России.
Отмечается, что российский президент может быть вынужден отложить наземное наступление, как минимум, до февраля, пока земля все еще вязкая.
Высокопоставленные лица также сообщили, что в администрации президента Америки привлекли метеорологов, чтобы более детально изучить погодные условия в Украине в ближайшее время.
Ранее "Комментарии" писали, что экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что глава Кремля Владимир Путин желает повторить в нашей стране "казахстанский сценарий".
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