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Путин отправил фрегат с гиперзвуковыми "Цирконами" в поход по океанам: есть ли угроза

Фрегат РФ с гиперзвуковыми "Цирконами" отправили в поход по океанам - по видеосвязи во время отправки присутствовал Путин

сегодня, 15:18
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Автор:

Кравцев Сергей

РФ отправила свой фрегат, оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в поход океанами. На корабле также разместили "Калибры". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Медузу".

Путин отправил фрегат с гиперзвуковыми "Цирконами" в поход по океанам: есть ли угроза

Фрегат "Адмирал Горшков". Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что провожал фрегат "в дальний поход" лично президент России Владимир Путин. Правда присутствовал он по видеосвязи.

"Фрегат совершит поход по Атлантическому и Индийскому океанам и Средиземному морю. Во время похода "Адмирал Горшков" будет отрабатывать применение гиперзвуковых ракет "Циркон", — цитирует издание главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Не обошлось без предметных намеков от русских о том, что фрегат хоть и уходит на учения, но это не снимает потенциальной угрозы для недругов России. Так командир корабля Игорь Крохмаль заявил, что перед походом фрегатом пройден якобы "полный цикл подготовки".

"На корабль загружен боекомплект ракет "Циркон", Калибр", средства противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы", — отметил Крахмал. 

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ стягивает новые военные подразделения в Крым: в украинской разведке рассказали, к чему готовится враг.

Также издание "Комментарии" сообщало — HIMARS работает очень эффективно: Генштаб подтвердил уничтожение как минимум двух 2 пунктов дислокации врага в Запорожской области.

Ранее "Комментарии" писали — российский президент Владимир Путин 3 января в режиме видеосвязи провел совещание с представителями руководства силового и военного блоков. Стали известны подробности совещания.



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Источник: https://t.me/meduzalive/76361
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