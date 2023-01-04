Путин отправил фрегат с гиперзвуковыми "Цирконами" в поход по океанам: есть ли угроза

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Кравцев Сергей
РФ отправила свой фрегат, оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в поход океанами. На корабле также разместили "Калибры". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Медузу".
Фрегат "Адмирал Горшков". Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что провожал фрегат "в дальний поход" лично президент России Владимир Путин. Правда присутствовал он по видеосвязи.
Не обошлось без предметных намеков от русских о том, что фрегат хоть и уходит на учения, но это не снимает потенциальной угрозы для недругов России. Так командир корабля Игорь Крохмаль заявил, что перед походом фрегатом пройден якобы "полный цикл подготовки".
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