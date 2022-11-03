Путин отправил Ким Чен Ыну ценный подарок

В то время, как цивилизованный государства стараются отмежеваться от связей и контактов с Северной Кореей, Кремль не стыдится своих тесных взаимоотношений. Так Северная Корея и РФ возобновили трансграничную железную торговлю. В честь этого российский президент Владимир Путин отправил ценный подарок корескому диктатору Ким Чен Ыну. К пограничному пункту Хасан-Туманганг отправился российский поезд с 30 породистыми лошадьми. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times".

Ким Чен Ын и Путин. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание, что такой подарок Путин выбрал неслучайно, потому как лошади имеют высокую символическую ценность в мифологии и политической культуре КНДР.

Следующей железнодорожной партией в КНДР будет медицинская продукция. Дату поставки пока не называют.

Россия и КНДР запустили трансграничную торговлю впервые с 2020 года. Тогда торговые связи двух стран были поставлены на паузу из-за того, что Северная Корея фактически закрыла границы. Якобы из-за распоясавшейся пандемии коронавируса. Из России в КНДР поставлялось довольно много продовольствия, а также медицинских препаратов. Но с 2021-го года торговля прекратилась.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что КНДР может поставлять России вооружение, однако в стране это оперативно опровергли. Другой информации о таких поставках в публичном доступе нет.

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