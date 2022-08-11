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Путин отправил на Донбасс к боевикам глав силовых ведомств и Медведева: зачем

Медведев отметил, что обсуждалась "гармонизация законодательства" с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей

сегодня, 22:04
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Кремля Владимир Путин отправил на оккупированный Донбасс глав российских силовых ведомств и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram Медведева.

Путин отправил на Донбасс к боевикам глав силовых ведомств и Медведева: зачем

Российские топ-чиновники были в Донбассе (t.me/medvedev_telegram)

В сообщении Медведева говорится, что по поручению Владимира Путина, с участием главарей "Л/ДНР" Леонида Пасечника, Дениса Пушилина состоялось совещание. В котором приняли участие руководители силовых ведомств России, приехавшие на оккупированную часть Донбасса, в частности, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, куратор по Донбассу Сергей Кириенко, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор РФ Игорь Краснов и директор ФСБ Александр Бортников.

Как сообщил Дмитрий Медведев, на совещании обсуждали "гармонизацию законодательства" с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, а также якобы восстановление инфраструктуры, ремонт больниц и социальную поддержку.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в РФ заявили о пройденной "точке невозвращения" в войне против Украины. Некоторые кремлевские политики считают, что война в Украине уже якобы прошла "точку невозвращения". Следовательно, быстро завершить конфликт пока нельзя. Собственно, с таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Также Леонид Слуцкий не забыл сказать один из самых популярных кремлевских нарративов. Мол, Кремль готов дипломатично разрешить этот конфликт, но позиция россиян на переговорах "будет гораздо жестче, чем была". Слуцкий взвыл, что Кремль и дальше продолжит свою войну против Украины.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram
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