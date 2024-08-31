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Путин отправил неожиданный подарок Ким Чен Ину

Путин подарил Ким Чен Ину 24 лошади, пишет The Times

сегодня, 22:03
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Черновалова Кристина

Россия продолжает поддерживать отношения с Северной Кореей из-за неожиданных подарков. В этот раз Северная Корея получила новую партию орловских рысаков – 19 жеребцов и пять кобыл.

Путин отправил неожиданный подарок Ким Чен Ину

Путин отправил неожиданный подарок Ким Чен Ину

Именно эти лошади являются любимой породой лидера КНДР Ким Чен Ина, которого не раз видели верхом на них в пропагандистских съемках. По сообщению The Times, эта поставка является частью долгосрочного договора между двумя странами, который был подписан еще в 2022 году, когда в Пхеньян впервые отправили 30 лошадей этой же породы. Известно, что с 2020 по 2023 год Северная Корея потратила не менее 600 тысяч долларов на импорт породистых лошадей из России.

Северная Корея активно работает над созданием конных военных подразделений. Однако, по словам аналитиков, лошади имеют большее символическое значение для Ким Чен Ина, чем военное. Они стали неотъемлемой частью культа личности, формирующегося вокруг Кима и его семьи.

Государственные СМИ Северной Кореи неоднократно показывали, как Ким Чен Ын в детстве и юности ездил верхом вместе с отцом Ким Чен Иром. Эти сцены стали одними из ключевых элементов пропагандистской кампании, направленной на подчеркивание крепости и традиционности правящей династии.

Например, в 2018 году северокорейские медиа обнародовали серию фотографий, на которых Ким верхом на орловском рысаке скачет по заснеженным склонам священной горы Пекту вместе с женой Ли Соль Чжу и сестрой Ким Э Чжон.

Кроме того, в феврале 2023 года государственные СМИ Северной Кореи показали, как Ким Чен Ын во время военного парада в честь 75-летия Корейской народной армии вместе с дочерью Чжу Э, которую некоторые считают его вероятной наследницей, также катался верхом на орловских рысаках.



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Источник: https://www.thetimes.com/article/dbb7123e-706a-4e7d-8b73-8b90740a5629
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