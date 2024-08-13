Кремлевский диктатор Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина, ранее бывшего его охранником, курировать "контртеррористическую операцию" в Курской области.

Алексей Дюмин

Как отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, его всегда "умиляло" свойство российского режима создавать вне рамок уже существующей системы управления разнообразные комиссарско-чрезвычайные надстройки якобы для повышения уровня эффективности управления.

"Но, на самом деле, все эти "личные представители", "спецчиновники", "полномочные представители", "чрезвычайные комитеты" с правами локально-временного диктатора, как правило, только гробили дело, заводя все в тупик", — отметил Машовец.

По его словам, вся эта сталинская традиция с его расстрелами на месте "попало", очевидно, и на этот раз обернется исключительно в выполнении функции "дамоклового меча".

"Чекисты вообще координировать многоуровневую и разнородную сложную систему, в принципе не умеют, да и вообще управлять эффективно чем-то и кем-то они умеют очень плохо. А вот искать шпионов, предателей и вообще "назначать виновных" умеют прекрасно. Думаю, месье Дюмин именно с этого и начнет "на Курщине", чтобы "навести порядок", — отметил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа Украина начала операцию в Курской области силами регулярной армии. При этом уже в первые дни из приграничья бежали тек-ток войска Кадырова. Впоследствии там заявили, что в Курской области якобы много иностранных наемников, а всю операцию спланировали в НАТО.

При этом ВСУ и дальше продвигается по российским территориям и захватывают их. Впрочем, в МИДе утверждают , что на самом деле Украине не нужны территории РФ.



