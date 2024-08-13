Путин отправил своего помощника на Курщину: как его присутствие повлияет на действия ВСУ

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина, ранее бывшего его охранником, курировать "контртеррористическую операцию" в Курской области.
Алексей Дюмин
Как отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, его всегда "умиляло" свойство российского режима создавать вне рамок уже существующей системы управления разнообразные комиссарско-чрезвычайные надстройки якобы для повышения уровня эффективности управления.
По его словам, вся эта сталинская традиция с его расстрелами на месте "попало", очевидно, и на этот раз обернется исключительно в выполнении функции "дамоклового меча".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа Украина начала операцию в Курской области силами регулярной армии. При этом уже в первые дни из приграничья бежали тек-ток войска Кадырова. Впоследствии там заявили, что в Курской области якобы много иностранных наемников, а всю операцию спланировали в НАТО.
При этом ВСУ и дальше продвигается по российским территориям и захватывают их. Впрочем, в МИДе утверждают , что на самом деле Украине не нужны территории РФ.
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