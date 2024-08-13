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Путин отправил своего помощника на Курщину: как его присутствие повлияет на действия ВСУ

Путин отправил своего помощника Дюмина курировать проведение «контртеррористической операции»

сегодня, 15:29
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина, ранее бывшего его охранником, курировать "контртеррористическую операцию" в Курской области.

Путин отправил своего помощника на Курщину: как его присутствие повлияет на действия ВСУ

Алексей Дюмин

Как отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, его всегда "умиляло" свойство российского режима создавать вне рамок уже существующей системы управления разнообразные комиссарско-чрезвычайные надстройки якобы для повышения уровня эффективности управления.

"Но, на самом деле, все эти "личные представители", "спецчиновники", "полномочные представители", "чрезвычайные комитеты" с правами локально-временного диктатора, как правило, только гробили дело, заводя все в тупик", — отметил Машовец.

По его словам, вся эта сталинская традиция с его расстрелами на месте "попало", очевидно, и на этот раз обернется исключительно в выполнении функции "дамоклового меча".

"Чекисты вообще координировать многоуровневую и разнородную сложную систему, в принципе не умеют, да и вообще управлять эффективно чем-то и кем-то они умеют очень плохо. А вот искать шпионов, предателей и вообще "назначать виновных" умеют прекрасно. Думаю, месье Дюмин именно с этого и начнет "на Курщине", чтобы "навести порядок", — отметил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа Украина начала операцию в Курской области силами регулярной армии. При этом уже в первые дни из приграничья бежали тек-ток войска Кадырова. Впоследствии там заявили, что в Курской области якобы много иностранных наемников, а всю операцию спланировали в НАТО.

При этом ВСУ и дальше продвигается по российским территориям и захватывают их. Впрочем, в МИДе утверждают , что на самом деле Украине не нужны территории РФ.




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Источник: https://www.facebook.com/pashtetof/posts/pfbid02DiaK7JPed4cSZzWcAVqBZMMjxCkEEDxnqN2WsRhTBp6S3j6WA7asweqZZyjFk1mGl
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