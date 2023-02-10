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Путин отреагировал на покинувшие Россию западные компании

Путин саркастически простился с покидающим Россию иностранным бизнесом.

сегодня, 13:00
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Автор:

Slava Kot

Западные компании покидают российский рынок из-за санкций и нежелания быть причастными к России, ведет войну в Украине. Российский президент Владимир Путин отреагировал на выход иностранных компаний из России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Путин отреагировал на покинувшие Россию западные компании

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин постоянно пытается убедить своих граждан в том, что западные санкции не влияют на Россию, а ее экономика находится в хорошем состоянии. Это происходит несмотря на то, что более 160 компаний покинули рынок России, а другие приостановили свою деятельность или сократили ее.


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"Сегодня многие из них под давлением своих правительств покидают наш рынок. Всех им благ", — сказал Путин.

Российский диктатор утверждает, что его страна устойчива и может справиться с этими проблемами.

"Ничего не свалилось и ничего не разваливается. Наши компании и предприниматели захватывают эти предприятия, и даже целые отрасли, и продолжают эту работу с большим успехом", — сказал Путин на совещании с секретарями Совбеза.

Однако эксперты отмечают, что российский президент не прав, ведь санкции лишили Россию не только западных товаров, но и технологий. Такие действия приводят к краху во многих отраслях РФ, например автомобильной. Также бюджет России не наполняется деньгами от западных компаний, что приводит к значительной потере денег. Дефицит российского бюджета в январе составил 1,8 триллиона рублей, что в 14 раз больше, чем годом ранее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный преступник руководит российской помощью в Турции.

Также "Комментарии" писали о войне Украины и России на красной дорожке, где представлены украинский фильм и продукт о российском оппозиционере Навальном.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putin-waves-sarcastic-goodbye-foreign-business-departing-russia-2023-02-09/
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