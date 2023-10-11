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Путин отреагировал на появление авианосцев США в Средиземном море и намекнул на новый конфликт

Путин заявил, что Иран обвиняют без доказательств

сегодня, 16:42
Автор:
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Лиля Воробьева
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11 октября во время пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Путин сделал новое заявление о войне в Израиле. По его словам, нет доказательств причастности Ирана к обострению ситуации. Поэтому все звучащие обвинения бездоказательны. Также он заявил, что не видит смысла в авианосной группе США, которую отправили в восточную часть Средиземного моря. Об этом пишут российские СМИ.

Путин отреагировал на появление авианосцев США в Средиземном море и намекнул на новый конфликт

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Комментируя появление авианосцев США Путин, сделал неоднозначное заявление о бомбардировке Ливана.


"Я не понимаю, зачем США туда подтягивают одну авианосную группу, анонсируют вроде бы другую. Смысла я не  вижу. Они, что, собираются бомбить Ливан? Или просто решили напугать кого-то? Но там есть люди, которые уже ничего не боятся. Нужно не этим способом решать проблему, а искать компромиссные решения", – намекнул Путин.

Также Путин вновь вступился за своего ключевого союзника в войне в Украине.

"Сейчас мы слышим – Иран обвиняют во всех грехах, как всегда, бездоказательно. Нет доказательств", – сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин рассказал, на чьей стороне Россия в войне на Ближнем Востоке. Россия выступает за создание палестинского государства. Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин, выступая на заседании Российской энергетической недели.

Также уже традиционно Путин обвинил Вашингтон в том, что якобы из-за его позиции и вспыхнул "арабо-израильский конфликт". Российский президент заявил, что было нечестно, когда решение о создании двух государств — Израиля и Палестины так и не было выполнено, ведь, по сути, государство Израиль было создано и начало развиваться, а вот в отношении Палестины этот процесс так и не запустился по полной.
 



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