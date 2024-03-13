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Путин отреагировал на возможность введения западных войск в Украину

Российский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что ни западные войска в Украине, ни иностранное оружие для ВСУ никоим образом «не повлияет» на ход «специальной военной операции»

сегодня, 15:15
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на предположение президента Франции Эмануэля Макрона о том, что в Украину могут быть введены войска западных стран.

Путин отреагировал на возможность введения западных войск в Украину

Владимир Путин

При этом российский диктатор заявил, что западные войска, как и получаемое Киевом западное оружие, "никак не повлияют" на проведение так называемой "специальной военной операции" России.

Дальше Путин начал путаться в мыслях. В частности, он заявил о том, что войска западных стран находятся в Украине еще начиная с 2014 года, со времени проведения Революции достоинства. Сейчас, по словам российского диктатора, количество иностранных военных в Украине увеличилось в разы. При этом Путин заявил, что вроде бы иностранные наемники несут потери, воюя с РФ.

При этом российский диктатор подчеркнул, что присутствие в Украине военных из стран Запада неизбежно приведет к серьезным геополитическим последствиям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что Москва готова вести переговоры по миру в Украине, но с учетом новых "реалий на земле". То есть Россия хочет, чтобы все захваченные ею территории отошли в ее собственность.

Кроме того, Путин хочет в случае переговоров получить гарантии безопасности для России.

При этом кремлевский диктатор не исключил, что Россия может использовать ядерное оружие. По его словам, оружие собственно создают для того, чтобы потом его использовать. Путин подчеркнул, что использует ядерное оружие, если будет угроза существованию его государства.

Впрочем, в это не верят западные эксперты. По их словам, решение использовать ядерное оружие станет для Путина смертным приговором.




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